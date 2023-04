Gf Vip 7, ¿A Micol Incorvaia ‘No Le Importa’ Eduardo Tavasi? responder

Mikul Corvaiavolviendo de la experiencia en la séptima edición de Gran Hermano VIPrevelando las relaciones actuales con ex compañeros de cuarto.

En concreto, una hermana clizia incorvaia Y entonces respondí al usuario que enumeré en el cuadro de preguntas con el cuadro de preguntas historias de instagramle preguntó a ella¿Quién saldrá de esta experiencia?::

Bueno, supongo que también es superfluo elaborarlo, pero ciertamente me llevo de esta experiencia todo espartanosalineado o no, sobre todo a mi Dudiño. De esta forma también respondo a algunas de las preguntas que me habéis hecho. Oh Dios: hablamos, si no todos los días, casi prácticamente. Últimamente he tenido algunos compromisos extra, pero no te preocupes, volveremos y nos encontraremos de nuevo.

Luego determiné cuánto logré Eduardo Tavasi compromiso de Oriana Marzoli y Danielle Dal Moroesperando verlos lo antes posible:

Espero lo antes posible. ya sabes, yo y Edo Tenemos una relación muy especial, tanto con dany sin embargo oros, por lo que a menudo sientes que estás tratando de organizarte. Solo tenemos que intentar compaginar un poco nuestros compromisos con este famoso viaje que venimos diciendo desde hace tiempo y que queremos hacer juntos. O al menos ve a buscarlos a Verona, que en realidad es más fácil. Pero sí, definitivamente habrá, no sé cuándo todavía… Crucemos los dedos para que esto suceda. muy casi.

Sobre la experiencia en Casa di Cinecittà, Mikul Repitió lo que dijo una vez que ingresó al estudio después de su eliminación en la final:

No, no esperaba eso. Fue una experiencia que superó todas las expectativas, no solo de lo que experimenté, sino también de cuánto crecí y cuánto aprendí sobre mí y los demás. Como siempre dije también adentro casa Y como también anuncié alfonso La última vez, es realmente un placer si se lo puedo recomendar a cualquiera. Son cosas que no puedes entender si no las estás viviendo, y es una experiencia verdaderamente única. Lo que significa que lo haces una vez y luego la mayoría de las veces no puedes volver a hacerlo a menos que tengas la suerte de que te llamen para participar. Luego lo que creas: los enlaces que creas allí.

Mikul Luego devolvió el golpe a aquellos que insinuaron que no estaba realmente interesada en ellos. EduardoEn cual casa Crear un vínculo emocional:

Generalmente no respondo a este tipo de mensajes, pero desde que los recibo, no sé cuántos dm tienen los mismos. Título Siento que debería hacerlo de esta manera. El hecho de que no exista desde un punto de vista social no significa que no exista en mi vida privada. Siempre has sido una persona, de vez en cuando casaRespete su privacidad y la privacidad de los demás. Hay momentos de ternura, momentos de vida privada, que como tales no necesariamente me son comunes. Y el hecho de que no vaya y les diga a todos lo enamorado que estoy y lo hermosa que es mi historia no significa que esté realmente enamorado. Y que la historia que estoy viviendo es realmente asombrosa. Aquí, esta es mi respuesta, no creo que necesite agregar nada más.

Después de eso, enfatizó el estilo de ropa que llevaba en Hermano mayor Esto no era a lo que estaba acostumbrada antes de unirse al programa. Estilo, inspiración góticoa lo que reconoció su aprecio, luego reveló a los fans que en el futuro estaría creando más contenido dedicado a la moda.

al final, Mikul Explicó cómo se sintió una vez que volvió a la vida cotidiana y qué esperaba del futuro. Eduardo: