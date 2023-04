Los ataron a un automóvil y se los llevaron a rastras. La horrible historia de la tortura en Venezuela

Los aterradores testimonios recogidos por la Corte Penal Internacional sobre la tortura en Venezuela

Ayer la Corte Penal Internacional publicó un informe División de Reparación y Participación de las Víctimas (“VPRS”) que ha recogido los testimonios de 8.900 víctimas venezolanas, en apoyo a la solicitud del Fiscal de La Haya, Karim Khan, de continuar investigando crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el informe, la CPI cita algunos de los testimonios de las víctimas que relató La tortura y violencia sexual que sufre el régimen de Nicolás Maduro: «Lo desnudaron y le dijeron a un rottweiler que le mordiera los testículos».

«[La vittima] ella fue secuestrada [da] Un gran número de funcionarios del SEBIN que lo amarraron de pies y manos, lo amarraron al auto del SEBIN y lo arrastraron más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [homissis] Donde fue torturado durante 24 días. […] la tortura fue horrible; Le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con unos alicates; Lo asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían pesticidas, dañándole gravemente los pulmones; Le electrocutaron los genitales y órganos; le golpearon todo el cuerpo con paños mojados; Lo obligaron a ducharse cada hora con orina y heces. […]».

Me esposaron a la silla con dos esposas, Se llevaron una picana eléctrica para el ganado y conéctelo con un cable largo a un enchufe de pared. Me lo sostuvieron en el pecho varias veces, me rociaron agua en los pantalones, específicamente en los genitales, y me descargaron electricidad en los testículos para que no pudiera contener la vejiga y orinara con tanta fuerza por el miedo. Todavía tengo marcas de quemaduras en mi cuerpo. Falsificaron un documento judicial que decía que había sido condenado a muerte, me colgaron del cuello y me golpearon varias veces en el estómago mientras me hacían preguntas. Los golpes fueron tan fuertes que se rompió una pata del asiento, así que me colgaron y me desmayé, todavía con cicatrices en el cuello. Me llevaron a un área con otros presos y les dijeron a los internos que yo era un violador, luego me atraparon y me golpearon y abusaron, y me obligaron a practicar sexo oral”.

«mi esposa […] estaba constantemente agresión sexual Con la amenaza de que si no toleraba esto, no la dejarían verme. […]. Así, muchas veces la obligaron a desnudarse, le abrieron la cara interna de los muslos, la tocaron de manera inapropiada (agresión sexual) y en una ocasión la obligaron a quitarse el protector menstrual “para asegurarse de que no hubiera cosas escondidas, ” que fue enormemente insultante y degradante para ella. […]. Hubo una ocasión en que fue peor por… Obligaron a nuestros hijos a ver a su madre desvestirse Y mis abuelas también querían desnudar a mis hijos”.

“Un grupo de hombres del SEBIN (servicio secreto de Maduro) irrumpieron en mi casa y me golpearon, me escupieron, me jaló los cabellos, me dijo que me violarían, me disparó y amenazó con matar a mi familia porque yo era un “fascista de la maldita oligarquía”. entonces Me ataron y me robaron el dinero. suministros. A raíz de estos repugnantes hechos, uno de ellos se quitó los pantalones y me amenazó con violarme, me orinó encima y me dijo que le dijera [nostra leader Maria Corina Machado] Que ella es una terrorista fascista y que si seguimos conspirando contra la revolución nos van a matar… Después vino mi marido con mis hijos y me encontraron en un estado pésimo”.

Pablo Manzo, 23 de abril de 2023

