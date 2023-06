Prueba Peugeot 2008, especificaciones, opiniones y dimensiones e-2008 115 kW GT

Que ha cambiado

Cuatro años después del lanzamiento de la segunda generación al mercado, el Peugeot 2008 Renovado: El diseño no se deforma, pero llegaron, sobre todo en la parte delantera Muchas novedades para los faros (con nuevas luces de posición formadas por tres LED verticales) y para la parrilla, con el nuevo logotipo de Peugeot y añadidos laterales que la hacen parecer más grande. Cambios de detalle también en la zona trasera donde cambia el diseño de las luces, que ya no consisten en tres luces verticales, sino por nuevos elementos ‘strip’ horizontales. L’cabinasiempre muy originalespecialmente en el diseño del tablero, no ha cambiado fundamentalmente, pero ahora, de serie en todas las versiones, hay un sistema multimedia con una pantalla táctil de 10 pulgadas con conexiones inalámbricas a teléfonos inteligentes a través de Apple CarPlay y Android Auto.

Electric tiene un nuevo corazón

Los cambios en la variante actual son más fundamentales. Peugeot e-2008La capacidad de la batería ha aumentado a 48,1 kWh (ya utilizable) y hay un nuevo motor eléctrico debajo del capó. Es la misma unidad de 156 caballos de fuerza y 260 Nm de par que equipa varios modelos recientes de León y toda la gama Stellantis como el Peugeot e-308 y el Jeep Avenger. Tiene 20 CV más que el anterior e-2008 de 136 CV (que sigue cotizando a 1500 € menos con la misma configuración) y promete Eficiencia incrementada. En marcha, esta potencia extra no se nota inmediatamente -sólo en modo Sport el motor entrega su potencia máxima- pero el rendimiento es más que adecuado para el tipo de vehículo («0-100» en 9,1 segundos y 150 km/h máxima velocidad) y los tiros no faltan hasta el punto de partida.

ir más lejos

Es imposible sacar conclusiones sobre la autonomía tras unos cientos de kilómetros recorridos al volante Peugeot e-2008, pero la primera información que recoge el ordenador de a bordo del coche es interesante: a pesar del uso intensivo del aire acondicionado debido a las altas temperaturas ambientales (alrededor de 38 grados) y a los muchos tramos de autopista, el consumo indicado fue cercano a los 6 km/kWh , para un total de más de 300 km. En condiciones más favorables, según el ciclo combinado Wltp, se pueden recorrer 406 km entre un «depósito lleno» y otro frente a los 340 km declarados por la versión de 136 CV. Sin cambios en comparación con métodos y tiempos anteriores recargar: Acepta Peugeot e-2008 CA hasta 7,4 kW De serie (el cargador de 11 kW es una opción) y corriente continua desde los polos ultrarrápidos hasta 100 kW, suficiente para pasar del 20 al 80% de batería en una media hora aproximadamente.

ajuste cruzado (hasta cuatro)

Liderazgo Peugeot e-2008 Confirma todas las ventajas de la versión previa al restyling: el confort de marcha es alto y la suspensión absorbe bien las asperezas de la superficie de la carretera, sin ser incompatible con la ventaja de la estabilidad total. El control de dirección, ligero, es lo suficientemente preciso y se vuelve más consistente en el modo Sport. El silencio es excelente incluso a velocidades de autopista donde no hay mucho susurro. L’La cabina ha sido cuidadosamente diseñada: sólido en matas y ancho. Centímetros no faltan ni siquiera para los que se sientan a los lados del sofá tanto para la cabeza como para las piernas. Es una pena que el limitado recorrido en altura del volante te obligue a encontrar algunos compromisos en el puesto de conducción y que la consola central robe algo de comodidad al quinto pasajero. El baúl es espacioso y tiene formas regulares: el fondo es ajustable en dos alturas, pero no hay ganchos para bolsas y las partes laterales de la cabina están cubiertas con plástico duro.

Cuánto cuesta

lista de precios Peugeot 2008 La actualización parte de 25.850 euros para los motores de combustión interna y 38.150 euros para el e-car de 2008 con 136 CV. Para la versión de prueba de 156 caballos y el nuevo paquete de baterías, cuesta al menos 39.600 euros a 41.900 euros para los más ricos. versión GT. Este último ofrece mucho de serie: desde el salpicadero digital hasta la cámara de visión trasera pasando por los faros LED completos. Es una pena, sin embargo, que todavía tuviéramos que echar mano de la cartera para algunas funciones importantes como el cargador de a bordo de 11 kW (400 euros), el control de crucero adaptativo (300 euros) y el navegador (400 euros).

en nuestra opinion

por favor

> comodidad. Las fosas y bocas de acceso están debidamente filtradas. El silencio también es bueno.

> acabados. La cabina está hecha con cuidado: hay materiales suaves al tacto.

> Guía. La suspensión, sin ser dura, asegura un paso por curva notablemente silencioso. Así, el motor eléctrico proporciona una gran movilidad.

defectos

> regalo o subvención. El nivel de equipamiento GT tope de gama ofrece mucho más de serie, pero algunos de los accesorios más importantes se pagan por separado, como el cargador de 11kW, el navegador y el crucero adaptativo.

> puesto de conducción. El recorrido limitado del volante en altura obliga a algunos compromisos, especialmente para los conductores más altos.

> Quinto lugar. No es demasiado ancho y ofrece poco espacio para las piernas y los pies.