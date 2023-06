Elecciones presidenciales en Venezuela: El candidato favorecido por la oposición es declarado inelegible

La contadora de Venezuela, María Corina, negó a Machado la posibilidad de aspirar a la presidencia, en representación de la oposición. La decisión, completamente inesperada, priva a la competencia de un campeón absoluto en las primarias que el frente antigubernamental pretende celebrar en octubre, desatando la polémica sobre las garantías que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro para unos comicios «libres y democráticos». elecciones. Machado -dirigente del partido Vente Venezuela (Vv) y uno de los favoritos en las urnas- le fue revocado el derecho a «ejercer cualquier cargo público durante 15 años», por violación a las leyes tributarias y la ley anticorrupción. En particular, la General Contraloria habla de «actos, hechos, omisiones y faltas administrativas» que responsabilizan a Machado de atentar contra «la moral pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República». Se habla de «errores» y «omisiones en declaraciones juradas», así como de participación en la «conspiración de corrupción urdida por el usurpador Juan Guaidó». María Corina —una de las más acérrimas defensoras de acabar con todo diálogo con el gobierno, empezando por el recién reabierto en México— ya estaba incapacitada, en 2015, desde hacía un año.

La decisión de Contraluria constituye un serio obstáculo para la realización de las primarias, proceso que la oposición decidió organizar al final de un fatigoso diálogo interno. El objetivo final era seleccionar un solo candidato para oponerse al presidente saliente, Maduro, en las elecciones de 2024. Una contienda que contó con 14 candidatos, incluido Machado. En la línea de salida, si una decisión de última hora no produce consecuencias dramáticas, habrá candidatos de los cuatro partidos históricos, el llamado «G4», de los partidos más recientes, los nombres favorecidos por las encuestas de opinión y al menos Tres sorpresas recientes. Una carrera que Juan Guaidó, ahora en Estados Unidos y con temor a represalias en caso de ser enviado a casa, abandonó hace tiempo.

En lugar de Guaidò, el partido «histórico» de Voluntad Popular, una de las fuerzas del G4, es el candidato Freddy Sobrlano, diputado en la legislatura de 2015 de la Asamblea Nacional que derrotó «dos veces» al chavismo en el estado de Barinas: contra Ergenyes Chávez , hermano del expresidente y excanciller Jorge Arreaza. Para Primero de Justicia (Pj), corre Henrique Capriles Radosnki, un nombre muy conocido en el escenario político nacional: exgobernador y excandidato presidencial, Capriles se ha perfilado como quizás el más convencido de la necesidad de salir de la crisis solo para pasar. Diálogo con el gobierno a pesar de las diferencias. Otro exdiputado, Carlos Prosperi, se presenta por Acción Democrática (Ad), mientras que en Un nuovo tempo (Unt) está Rafael Hernández, nombre que muchos no conocen: este último «ocupa» un cargo que podría ser reemplazado por el más conocido Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y varias veces candidato presidencial.

Otra mujer, Delsa Solorzano, es candidata al Premio Nacional Incontro (Ec), mientras que Roberto Enríquez se presenta en representación del Partido Demócrata Cristiano Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Tamara Adrián, exdiputada del histórico Partido Voluntad Popular, abogada y exdiputada, también figura en el acta de primaria. Adrian es un candidato especial y tiene buenas posibilidades de alterar el equilibrio: transgénero, lucha por la comunidad LGBTI+ y otras minorías, y tiene una carrera como profesor universitario muy apreciado por los estudiantes.

También están los nombres de Andrés Velásquez para La Causa R, Andrés Caleca, una fundación independiente apoyada por Movimiento Por Venezuela. La lista la completan al menos tres «sorpresas»: el veterinario Luis «Palo» Farias, en representación de la Insurrección de las Regiones, la jueza y presentadora de televisión Gloria Pinho, que trabaja bajo la bandera Per Te Venezuela, y el empresario César Almeida, de la Unión Política Popular 89. Extraña nominación Posiblemente Benjamín Rossio, empresario y actor, intérprete de un personaje de la televisión y el cine («Conde del Guácharo»), conocido por sus comentarios mordaces e irreverentes, especialmente hacia el chavismo. Largamente protagonista de la disputa, decidió no presentar su candidatura «independiente», argumentando que sus votantes no se identificarían con un proceso dominado por los partidos tradicionales de oposición.

Otras fuerzas menores permanecieron fuera de las primarias, pero probablemente ninguna propuso un candidato presidencial. El partido más conocido en este sentido es Fuerza Vecinal, un movimiento civil que se está haciendo un buen hueco en el electorado más desligado de la política tradicional, pero que no ha dejado claro qué pretende hacer en las elecciones del próximo año. Luego están los partidos de la Alianza Democrática, fuerzas que se presentan como oposición pero que en realidad hace tiempo acordaron dialogar con el gobierno de Maduro, por eso odian a los partidos tradicionales: Il Cambio, Cambiamo y Avanzata Progresista, pero también fuerzas que nacen de las deserciones de los partidos tradicionales como Kobe y Azion Democracy.

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Síganos en los canales de redes sociales de Nova News en FacebookY GorjeoY LinkedinY instagram, cable