Paola Caruso, los problemas parecen no tener fin para ella y su hijo | Otro drama para ellos.

Paola Caruso alcanzó su popularidad actual con el papel de Bonas en el programa ¡Vamos otro! Por Paolo Bonolis. En el pasado ha participado en muchos programas de radio, pero sin mucho éxito. Pero antes de tu carrera televisiva, ¿cómo vivías, Paula? Vamos y descubramos juntos.

Nacida en 1985 bajo la pelusa de Capricornio, Paola Caruso pasó su infancia y adolescencia Catanzaro Con sus padres adoptivos Michelle Wanda. en Catanzaro. Siempre ha sido una chica muy trabajadora, al punto que incluso es licenciada en derecho. La mujer debutó oficialmente en el mundo del espectáculo con motivo de su participación en el concurso de belleza. señorita italia, en 2003, el año en que ganó Francesca Chelmey. Gracias a su belleza y dirección escénica, se hizo notar y le dieron un apodo. Miss Beachwear Triumph Calabria.

En 2006 participó en el programa hombres y mujeres, aparece entre los pretendientes de Fernando, pero no es elegido. Esta experiencia la llevó a ser invitada a dirigir Programas de competiciones Y noche de prueba En Rete Capri, a partir de 2007. Espectáculos de corta duración incluso en Rai 2 al final de la noche. escoria Con Nicolás Savino. En 2016 le llegó la fama, cuando interpretó a Bonas de Minimondo ¡Vamos otro!Transmitido todos los días por Canal 5.

Una vez finalizada la prueba con Paulo Bonolis, partió rumbo a Honduras para participar en la undécima edición del Isla de las celebridades, alcanzando el cuarto lugar. En 2018 participó. Con Tommaso Zorzi en el programa Expreso de Pekín-retiro solo después de 8 semanas para detectar embarazo que seguirá funcionando a partir de entonces. En 2022, tras suspender sus actividades televisivas para disfrutar de la maternidad, vuelve a presentar Pupa y Nerd en Italia 1.

La vida privada en el corazón del chisme

Paola actualmente está felizmente comprometida con Francesco Zaffagnini, ex asesor regional y empresario turístico. Sin embargo, Zaffagnini no es el padre del niño. Además, el nombre de Paula siempre se ha asociado con el nombre de algún personaje famoso: recordemos la relación que más dio que hablar a los tabloides del corazón, la de Francisco Caserta. Nacido en 1991, es un importante empresario que vive en Montecarlo. Dirige una conocida cadena de supermercados de motocicletas. De él no tenemos muchas noticias, ni siquiera tiene perfil social, seguramente para no lloverlo de críticas por su reprobable comportamiento.

Su primer encuentro tuvo lugar en el aeropuerto de Milán Linate: él se ofreció a ayudar a Paola a llevar el equipaje, quien recuerda: “Lo miré a los ojos y vi su alma, parecía un príncipe, ¡como en las películas!Con el tiempo, el humano se reveló como realmente era, poco tiempo después, Paula se enteró que estaba embarazada, y de inmediato se lo comunicó a su pareja, quien en ese momento parecía muy feliz: “Estábamos viviendo juntos en su casa, todo estaba bien, y luego se fue durante el verano sin decir una palabra y envió a la policía y a su hermana. para echarme de la casa«.

El hijo de la pareja se llama Michel, y nació en marzo de 2019, pero su padre nunca lo ha reconocido, ni lo ha visto nunca. El niño fue operado recientemente. cirugía Por problemas de salud, tras la administración intravenosa de un fármaco no apto para niños. Caserta solo ha hecho dos llamadas desde que se enteró de los problemas de salud de su hijo. «Cuando el padre se enteró, hizo dos llamadas telefónicas, y eso fue todo.Paula dijo durante una entrevista con el semanario de.

Lo que le importa a Paula es la salud de su hijo. En los últimos días compartió una muy tierna instantánea con la pequeña Michelle, confirmando el éxito de la operación. Entre los comentarios, podemos leer muchos mensajes de recuperación rápida, pero uno en particular destaca entre todos los comentarios: “Apesta que a papá no le importe ella… Me quedo sin palabras … Cuanto más baratos son, más piojos tienen. Vamos Paula, eres una gran mujerUn usuario escribió, refiriéndose claramente al padre del niño que nunca quiso ser el padre que Michelle merecía.