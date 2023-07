Próximamente nuevas recargas de gasolina, esto es lo que costará el próximo tanque lleno de combustible

Somos muy conscientes de los altos costos del combustible: esto es lo que va a pasar en estos días de éxodo de verano

No puede tomar más que eso. Sobre todo porque miramos al futuro y no vemos la luz al final del túnel, no vemos potencial de mejora, todo lo contrario. Tomemos como ejemplo los precios más altos del combustible: hay más en camino. Aquí está el costo de un tanque lleno.

Experimentamos nuestros primeros aumentos en el costo del combustible en la primavera de 2022. Desde marzo, para ser exactos. Sí, porque el 24 de febrero de 2022, Rusia bajo Vladimir Putin invadió Ucrania, no solo trayendo muerte y destrucción al corazón de Europa, sino también destruyendo la economía global.

Desde marzo de ese año, hemos visto un aumento aleatorio en el diésel y la gasolina, Incluso costando más de 2 euros el litro. Un umbral que nunca imaginamos que podríamos romper. De hecho, el precio del diésel ha pasado a ser superior al del «verde»: lo que es más un caso único que raro.

El Gobierno que encabezaba entonces Mario Draghi se sacó una tajada recortando costes extirpar La medida entonces no fue confirmada por el Poder Ejecutivo, encabezado por Giorgia Meloni. Hoy en día, el gasóleo y la gasolina han bajado a menos de 2 € el litro, pero todavía viajan en listas de precios mucho más altas que hace un año y medio. Y lo que ciertamente sucederá no es una buena noticia.

Aumento de gasolina: esa es la cantidad

Los aumentos en el costo del combustible han afectado particularmente a quienes usan sus automóviles por motivos comerciales. Pero ahora, justo coincidiendo con el éxodo del verano y con millones de italianos recorriendo las autopistas del país, ha llegado otro bocado.

Nuevos precios en las listas de precios recomendados para combustibles de las principales marcas. El precio de la gasolina en modo autoservicio alcanzará los 1.860 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo en modo autoservicio se situará en los 1.707 euros el litro.. Obviamente, los precios de los servicios son más altos: Gasolina a 1.995 euros el litro, diésel a 1.846 euros el litro.

Cuidado, especialmente con el costo de almacenamiento carretera, que sería muy alto: La gasolina en modalidad de autoservicio saldrá a 1.929 euros el litro, incluso a 2.179 el litro. El gasóleo en modo autoservicio ronda los 1.790 euros el litro, con el carburante suministrado superando los 2 euros: 2.052 el litro, Para ser exacto.

El consejo, si vas en coche estos días, es repostar antes de salir a la autopista, de lo contrario el coste de nuestras vacaciones podría aumentar exponencialmente.