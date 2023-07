J-Ax respondió a Paolo Meneguzzi: “¿Me estás hablando de estafadores? Os recuerdo como versión Wish de Tiziano Ferro»

Imágenes: Marco Piraccini/Marco Piraccini Archive/Mondadori Portfolio via Getty Image (1) y Dimitar Delkov/AFP via Getty Images (2)

El caluroso verano también trae una buena dosis de ebullición en el mundo de la música italiana. Luego de la telenovela Salmo vs Luchè, esta vez fueron Paolo Meneguzzi y J-Axe quienes atacaron. ¿la razón? Declaración de la cantante correcto incorrecto eso En una entrevista con cortacésped Criticó públicamente la música pop italiana contemporánea y, en particular, paraíso disco, éxito de verano para Videz, J-X y Annalisa. El verano pop de 2023 es decepcionante. El medio del pop me parece roto”, dijo el artista suizo y agregó: “Veo gente tatuada y se sube al escenario a cantar. disco paraíso A veces me pone triste. Estos son estafadores».

J-Axe no tardó en responder y apareció una captura de pantalla de la entrevista en sus Historias de Instagram con la leyenda: «Eh, ¿estás seguro de que quieres hablar sobre estafadores? De todos modos, hola, siempre te recordaré como la versión buscada sobre El deseo de Tiziano». Luego, el rapero de Articolo 31 continuó: «No hay nada más triste que los cantantes fallidos que culpan a ‘el público que hoy ya no entiende c… o’. Sucede que todos hacen canciones que no «conectan» con el mercado, la moda o los gustos de las nuevas generaciones. Simplemente, se van después de una temporada». J-Ax aquí se refiere a otro momento de la entrevista de Meneguzzi que habló. Solías amarme, su disco de 2010 al que el cantante sigue siendo aficionado: «Era un disco descarnado, de hace casi 20 años. Pero estar «adelante», especialmente en el tablero de ajedrez italiano, no siempre es algo bueno. Te arriesgas a que te malinterpreten».

Por el momento, Meneguzzi aún no ha respondido directamente a J-Axe. Incluso Videz, el otro «tatuado» de disco paraísoEs preferible evitar la entrada de carne de res.