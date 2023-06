Había respondido una pregunta sobre los acontecimientos de la guerra el miércoles y le dio al reportero lo que parecían ser noticias sensacionales: No puedo decir nada sobre lo que pasó porque estuve en el funeral de Berlusconi».. Yevgeny Prigozhin , presunto cocinero de Putin, jefe de la milicia privada de Wagner que lucha en Ucrania Estuvo en Milán para el funeral del ex primer ministro. ? Nada menos que una noticia sorprendente que conmovió instantáneamente al mundo diplomático.

el mensajero Le preguntó al interesado, quien dejó claro que quería recurrir a la hipérbole para sortear una pregunta posiblemente incómoda. Respondiendo a nuestra solicitud de aclaración, Prigozhin explicó lo que había sucedido: “Era una forma de hablar. Aunque conozco a Berlusconi y lo he visto varias veces, dije que estuve en el funeral de Silvio Berlusconi, en respuesta a un periódico que no quería hablar con él sobre las preguntas que me hizo. Y eso es muy parecido a decir que he estado en la luna, o en el cielo, o en algún otro lugar al que no puedo ir por razones obvias. Para ser claros: no asistí al funeral de Berlusconia».