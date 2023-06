Epic Games Store, juego gratuito y paquete de contenido anunciado oficialmente el 22 de junio de 2023

Como todos los jueves desde hace varios años, Tienda de juegos épicos Anunciar lo nuevo Juego gratis A partir de la próxima semana, es decir, quién puede ser reemplazado de 22 de junio de 2023 durante una semana entera. Este es Hunter: Call of the Wild from the Expanded Realms. Además del juego, también se ofrecerá un paquete de contenido para Idle Champions of the Forgotten Realms, un juego de estrategia de gestión con temática de D&D.

Como sugiere el título, theHunter: La llamada de lo salvaje Es un juego de simulación de caza, y está considerado como uno de los mejores exponentes en su género.

En theHunter: Call of the Wild, se invita al jugador a explorar un vasto mundo abierto atmosférico y disfrutar de la impresionante belleza de los animales de varias especies, reproducidos con meticuloso detalle. La experiencia pretende ser lo más cómoda e inmersiva posible a su manera.

allá Descripción oficial Nos dice que «las reservas, creadas con mucho cuidado y atención, te permitirán visitar diferentes regiones del mundo con sus ricos biomas».

Paquete de contenido para Héroes inactivos de los reinos olvidados Llamado Wulfgar’s Legends of Renown, será exclusivo de Epic Games e incluirá:

Desbloquea a los siguientes héroes: Regis (2.° lugar), Artemis (3.° lugar), Pwent (5.° lugar), Catti-brie (7.° lugar), Wulfgar (10.° lugar)

Aspecto exclusivo: Jarlaxle mítico

Mascota exclusiva: Chopper the Axe Beak

Cofres Regis: 16 cofres Regis dorados con 2 cartas de equipo brillantes garantizadas

Cofres de Artemisa: 16 cofres dorados de Artemisa con 2 cartas de equipo brillantes garantizadas

Cofres Pwent: 16 cofres dorados con 2 cartas de equipo brillantes garantizadas

Cofres Catti-brie: 16 cofres Catti-brie dorados con 2 cartas de equipo brillantes garantizadas

Cofres de Wulfgar: 16 cofres dorados de Wulfgar con 2 cartas de equipo brillantes garantizadas

2 pociones de fuerza que duran 1 semana: 1 poción Gem Hunter y 1 poción Gold Hunter

Si quieres otros detallesLee nuestra reseña de theHunter: Call of the Wild. Mientras lo hace, diríjase a descargar los regalos de Epic Games Store de esta semana.