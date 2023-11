Porque la Juventus cree que hicieron un buen trabajo

allá Consumo Y el Juventus Son diálogo. En realidad no es una conversación entre amigos, pero al menos intentan entenderse. El Largo Manifiesto de ayer también forma parte de este diálogo, y tiene páginas difíciles de digerir para los no expertos, pero que pueden condensarse en dos conceptos básicos. La primera es que todas las conclusiones del CONSOP en el último balance son las que deben aprobarse enReunión de socios el 23 de noviembre., se refiere a ejercicios fiscales pasados, aquellos ya sujetos a investigaciones y denuncias por parte del CONSOP. Aunque es necesario citarlos en el informe 2022-2023, los estados financieros anteriores conducen automáticamente a los mismos resultados. No hay nada nuevo, en fin, siempre estamos hablando de las mismas cosas y no de nuevas violaciones.