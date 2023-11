La revisión del DLC Tales of Arise: Beyond the Dawn está desactualizada

La última «expansión» que jugamos fue Xenoblade Chronicles 3: The Future Regained, que fue casi una obra maestra, por lo que comprenderás que las expectativas eran muy altas, teniendo en cuenta también el precio no tan bajo del paquete en cuestión. . ¿Bandai Namco les complacerá?

Hay DLC después de Dawn

Las nuevas mazmorras son pocas y no todas están especialmente inspiradas.

Beyond the Dawn se sitúa un año después de la conclusión de Tales of Arise Deja de leer aquí si aún no has completado la aventura de Alphen y Shionne Porque, a efectos de análisis, tendremos que hacer algunos pequeños avances de la narrativa.

Sin embargo, si ya has llegado a los créditos finales al menos una vez, sabrás que nuestros héroes derrotaron al Gran Espíritu y lograron un milagro. Fusionando los mundos de Rena y DahnaSálvalos de la destrucción y pon fin a la discriminación que ha desgarrado a su pueblo. Luego nuestros padres volvieron a su vida habitual y Alvin y Shion incluso se casaron: en resumen, todo está bien, todo está bien.

Pero no, para nada, porque descubrimos que nuestro pueblo, después de un brevísimo período de descanso, pasó el año buscando Santuarios Quienes aparecieron misteriosamente en el Nuevo Mundo, para solucionar los problemas de una población que aún luchaba por vivir en armonía y que se veían con recelo y desconfianza.

Beyond the Dawn sigue esencialmente dos narrativas comunes pero distintas. Lo principal es vernos conocernos. nazamil, una joven con la capacidad de volverse invisible, hija del Señor del Rin y mujer de los Dahna, Nazamil es mestiza y por eso es despreciada por todos, excepto por nuestros héroes que la tomarán bajo su ala. Entonces Tales of Arise vuelve al tema del racismo, pero la misión principal de Beyond the Dawn es solo esa Se completa en doce horas. O poco más que eso: parecía exagerado e incluso un poco obvio: se salva al final, lo cual es absolutamente tangible y está precedido por una serie de peleas contra jefes realmente interesantes.

Un gran número de Las misiones secundarias luego desarrollan torpemente el trasfondo del nuevo mundo., nos presenta las dificultades a las que se enfrentan los residentes que nos pedirán ayuda con las cosas habituales: buscar a alguien que ha desaparecido, derrotar monstruos a diestro y siniestro y recolectar objetos y materiales coleccionables por todo el mundo. Son, en realidad, objetivos manidos que abarcan unas pocas horas, apoyados en largos diálogos que resuelven de forma rápida y didáctica problemas que reflejan el carácter caótico e inestable de la nueva sociedad, pero sin entrar en cuestionamientos ni explicaciones. Te mostramos cómo las acciones de Alvin y sus compañeros cambian la percepción de la población.

Fue genial reunirnos con el increíble elenco de Tales of Arise.

Beyond the Dawn no desarrolla el elenco que conocemos tras horas de jugar Tales of Arise, en cierto sentido. No hay nuevos descubrimientos o ideas., pero en cambio, cada sketch y cada conversación se centra en la base sólida ya construida en el pasado. Es un poco como volver a estar en compañía de viejos amigos que no se han visto en toda su vida y que pasan todo el tiempo contándonos lo que han estado haciendo todo este tiempo. Sin embargo, es evidente que esto no es suficiente para respaldar la afirmación de After-Dawn, que en lugar de “expandir” Parece un DLC premium muy simple Con una serie de opciones incomprensibles en la base: por ejemplo, importar un guardado significa comenzar con algunos recursos adicionales en el inventario, pero el juego no importa los niveles alcanzados, el inventario o las artes desbloqueadas.

Básicamente tenemos que empezar de nuevo desde una base predeterminada que, en teoría, debería equilibrar la dificultad del juego como si partiéramos de cero, pero la realidad de los hechos es que el primer desafío es simplemente recordar las mecánicas del juego, Combate y sus características. En realidad Hay lecciones para explicar cómo jugar.Si ha pasado mucho tiempo desde el último juego, si bien las batallas contra enemigos comunes son bastante fáciles, se vuelven más difíciles cuando te enfrentas a jefes – que lamentablemente todavía están ahí – y a los raros Zuggles que aparecen aquí y allá en los mapas.

La historia se centra en Nzamil, una joven que Alvin y los demás se llevarán con ellos.

El principal problema de este DLC, que parece una simple expansión, es que no añade prácticamente nada al juego base, salvo muy poco. No muy inspirado en las mazmorras., mientras reciclaba casi todos los demás mapas, viajó por las tierras y luchó contra el enemigo. La misión principal tiene lugar sólo en áreas nuevas, y no muy a menudo, mientras que las misiones secundarias casi siempre nos llevan de regreso a áreas que ya visitamos hace dos años.

también Sistema de combate Se mantiene sin cambios: funciona exactamente igual que hace dos años y, francamente, habríamos apreciado algunas características adicionales, tal vez algunos modificadores inteligentes que cambien un poco el estilo de las batallas. Disfrutamos mucho de las batallas ruidosas y visualmente impresionantes en Tales of Arise, pero Beyond the Dawn prácticamente no ofrece motivación y reemplaza parcialmente la opción de restablecer la progresión del personaje, que es un poco como destruir el compromiso de los jugadores que han alcanzado los niveles más altos y Creó el mejor equipo del juego.

El sistema de combate se mantiene sin cambios en Beyond the Dawn

En conclusión, Más allá del amanecer es unaOportunidad perdida Realmente inexplicable: Demasiado poco y demasiado tarde, llegó dos años después del lanzamiento del juego, cuando esperábamos una nueva versión de Tales of o tal vez incluso una secuela adecuada de Tales of Arise, en lugar del DLC mesurado y olvidable que solo recomendaríamos. Fanáticos acérrimos de Alphen, Shionne y compañía, y en cualquier caso con un fuerte oponente.