Ictus, los síntomas que te salvan la vida. Padovani, presidente de la Sociedad de Neurología: “Aquí están las alarmas”.

a’Apoplejía Es una de las enfermedades más comunes e incapacitantes y en Italia se producen aproximadamente 180.000 casos al año.

Esto se debe a que parte de cerebro De repente ya no recibía sangre. Las células nerviosas se dañan y, si no se toman medidas inmediatas, mueren, provocando que la persona pierda funciones importantes como hablar, mover un brazo o una pierna, el equilibrio y formular ideas. Esto ocurre cuando un vaso sanguíneo es bloqueado por un coágulo o émbolo que se origina en el corazón (Accidente cerebrovascular isquémico(o si una arteria dentro del cerebro se rompe)Ataque hemorragico). Pero estos acontecimientos catastróficos suelen ir precedidos de “advertencias” que haríamos bien en aprender a reconocer.

«Las alarmas – explica el profesor Alessandro Padovanipresidente Sociedad Italiana de Neurología Estos son trastornos neurológicos de corta duración. Ataques isquémicos transitorios, que se resuelve en un plazo de 24 horas. «A veces se trata en realidad de un pequeño derrame cerebral (mini derrame cerebral) que no es lo suficientemente grande como para causar un deterioro permanente con el tiempo. Esto generalmente resulta en que las personas no sean tomadas en serio, especialmente aquellos que viven lejos de los centros de población o son mayores, y reduce el alcance «En lugar de ello – añade el profesor – se debe informar inmediatamente al médico. Los síntomas de alerta van desde alteraciones visuales, hormigueo en partes del cuerpo o de la cara, hasta falta de fuerza en la mano, la pierna o el brazo. Incluso Los mareos durante un determinado periodo de tiempo pueden resultar sospechosos, así como perder estabilidad, equilibrio o coordinación al caminar. Una perturbación inicialmente leve puede convertirse en un problema importante en unas pocas horas; Es un poco como si pequeños terremotos pudieran preceder a un «gran» terremoto, que es un terremoto catastrófico. Por eso no debes perder el tiempo si de repente sientes la pierna “pesada” o tu mano no responde, o peor aún, tienes dificultad para hablar o ves mal. Un cambio en el estado de conciencia, aunque sea breve, asociado con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de embotamiento, puede ser un precursor de un derrame cerebral hemorrágico. Un dolor de cabeza punzante en una persona que no tiene dolores de cabeza, asociado con confusión mental, es una llamada de atención muy importante que, si se reconoce y se trata adecuadamente, puede prevenir el desarrollo de un accidente cerebrovascular hemorrágico. En este intervalo entre el pródromo y el accidente cerebrovascular real puede haber un espacio valioso para la intervención y la prevención. «Por eso es mejor no subestimar estos síntomas – advierte el profesor Padovani – e informarlos a su médico de familia si es una persona sana, sin factores de riesgo. Por el contrario, si se presenta en personas mayores de 65 años y ante la presencia de factores de riesgo como fibrilación auricular, hipertensión arterial o diabetes mal controlada, lo mejor es acudir a urgencias inmediatamente.

Accidente cerebrovascular isquémico

Una vez en la sala de emergencias, a un paciente con un derrame cerebral se le realiza una tomografía computarizada del cráneo que puede resaltar un derrame cerebral hemorrágico. En el caso de un ictus en las primeras horas, el diagnóstico se realiza sobre la base de un trastorno neurológico compatible con isquemia. «El tiempo es oro, especialmente en el caso del accidente cerebrovascular isquémico, porque hoy contamos con tratamientos que pueden reabrir la arteria bloqueada, mejorando radicalmente el pronóstico», dice Padovani. La mayoría de los pacientes pueden ser tratados con terapia trombolítica en hospitales con una unidad de accidentes cerebrovasculares o un departamento de medicina de emergencia. Pero no Terapia trombolítica intravenosa Puede comenzar en una ambulancia, gestionada mediante telemedicina. Es eficaz en la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, pero es más eficaz si se combina con la trombólisis mecánica, que se realiza mediante un catéter vascular especial insertado desde los vasos de la ingle y conectado cerca de la arteria bloqueada en el cerebro para inyectar un medicamento que disuelve los coágulos. . Este procedimiento puede estar asociado con el aplastamiento mecánico del trombo. El periodo de intervención para la trombólisis es de hasta 6 horas, aunque cuanto antes sea la intervención mejor.

Ataque hemorragico

El ictus hemorrágico es más grave y tiene un pronóstico menos favorable. Generalmente se asocia con la rotura de vasos cerebrales, como resultado de una presión arterial alta grave, especialmente en personas mayores que tienen una pared de los vasos sanguíneos más rígida que no puede amortiguar el pico de presión arterial alta y, por lo tanto, está lista para romperse. El sangrado suele asociarse a la rotura de un aneurisma de un vaso cerebral, un tipo de «burbuja» que se forma en la pared de un vaso sanguíneo que estalla en algún momento. Si hay señales de advertencia, como dolores de cabeza durante el esfuerzo, se puede sospechar, identificar y tratar un aneurisma dentro del vaso sanguíneo antes de que explote. Es la extensión del sangrado lo que afecta el pronóstico del paciente. “A veces es necesario intervenir quirúrgicamente. Otras veces esperamos, para controlar la presión y administrar medicamentos capaces de acelerar la formación de estasis que nos permita cerrar la “herida” que se forma en la pared del vaso sanguíneo.

