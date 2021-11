Poema para la medicina | Italianos

Queridos Beppe y queridos italianos, Vaccino: ¿Existe una gran conspiración de drogas? No sé. Pero si hablamos de la ética de la industria, hablemos de ello en la gira y llevemos la discusión a un nivel completamente diferente: nuestros hogares están llenos de bienes producidos desafiando cualquier ética que respete a los humanos. Y sabemos que no estamos aquí para decir eso. De modo que trato de ver el tema desde un punto de vista diferente. Tengo 57 años y he sobrevivido a la peritonitis que desarrollé cuando era adolescente, un horrible accidente de motocicleta en la edad adulta y una neumonía (pre-COVID) que en realidad ocurrió en mis cincuenta. En todos estos casos, fueron los médicos, las enfermeras y los medicamentos quienes me sacaron de la plaga durante el tratamiento. No soy un idiota: pregunto, he leído artículos científicos famosos (obviamente los escritos en una fórmula comprensible para los que ignoran la medicina), escucho opiniones diferentes. Mi conclusión, basada en experiencias e información analizadas críticamente, es que creo en el progreso médico y agradezco a Dios por su nacimiento en Europa, donde existen algunos de los mejores sistemas de salud del mundo. Para ello, el jueves sin demora haré la tercera dosis de la vacuna COVID-19. No solo por mí, por mi salud o por el Pasaje Verde, sino sobre todo por mis seres queridos y los que me rodean. Después de todo, solo necesita mirar los gráficos publicados en todo el mundo, en todos los idiomas, para ver la correlación entre el número de vacunados y el número de vacunados en el hospital / fallecimiento. Esto será suficiente para convencer, no que se necesiten sofistas. Por último, espero que se encuentre la forma de vacunar incluso a los habitantes de los países más pobres, como los de África. Creo y espero que ellos, la vacuna, no la rechacen.

Luca Felipe, [email protected]