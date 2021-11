Charlene de Mónaco se retira de la vida pública: circunstancias precarias

Charlene de Mónaco en casa: nuevo look y fotos familiares

Charlene Mónaco Se ha retirado de la vida pública y no participará en la fiesta nacional de Montecarlo. Con Declaración oficial El palacio anunció que la princesa actualmente no puede asumir las obligaciones de la corte debido a sus precarias condiciones de salud.

Charlene de Mónaco se rinde en el Día Nacional

Charlene Mónaco Por eso no estará presente en las celebraciones del 19 de noviembre, la fecha más importante para el emirato. Sus condiciones de salud no se lo permiten. Por eso ella no acompañó Alberto en su viaje a Dubai 13 y 14 de noviembre.

Charlene de Mónaco, malas condiciones sanitarias

En el documento de Palazzo, publicado en Página oficial de FacebookLeemos: “Sus Altezas han decidido de común acuerdo que esto es necesario Un período de calma y relajación. Para permitir que la princesa Charlene se recupere por completo. Los tratamientos del mes pasado han sido muy agotadores ”. Por eso la princesa, que es tan ‘cansado y agotador’ Necesitará unas semanas de tranquilidad para recuperarse de la peligrosa infección que lucha desde el pasado mes de mayo y que previno hace meses en Sudáfrica, donde se encontraba cuando enfermó.

Charlene de Mónaco, el lugar de convalecencia es ultrasecreto

El comunicado de prensa decía: «Para asegurar la absoluta calma necesaria para mejorar su salud, permanecerá el lugar donde la Princesa pasará su período de pureza». en estricto secreto«.

Una frase que responde a las tendencias circuladas Cuñada de los príncipes, Chantel Wittstock, según el cual Charlene se iba a mudar sola a un apartamento no lejos del palacio. Entonces, si la princesa y Alberto todavía viven separados, entonces ella es Solo por razones de saludAl menos, esa es la versión oficial.

Luego anunciando el abandono del Día Nacional: “Debido a la situación, lamentablemente este año la Princesa Charlene no participará en el Día Nacional junto a su familia. Tan pronto como sus condiciones de salud lo permitan, estará feliz de asistir a los alegres eventos con los monegascos ”.

Charlene de Mónaco, pidiendo respeto

Finalmente, Palazzo hizo un llamamiento para evitar chismes y rumores sobre su estado civil, como ha sucedido en los últimos meses, cuando la distancia forzada entre Alberto y Charlene desató chismes sobre su inminente divorcio. «Durante este período de transición, los príncipes exigen respeto por su vida privada y su situación familiar».

Charlene de Mónaco, Medical Bulletins

El palacio se encarga de actualizar los temas sobre Estado de salud de Charlene«La información sobre la recuperación de la princesa se dará a conocer en las próximas semanas y antes de las vacaciones de Navidad».