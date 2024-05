PlayStation ha confirmado otro juego que te obligará a vincular tu cuenta de PSN a Steam

La dirección que ha elegido Sony ahora es muy clara: los jugadores de PC deben vincular sus cuentas de Steam a PlayStation Network si quieren jugar videojuegos, incluso si son juegos sólo en línea. Como informamos, la página de Steam de God of War Ragnarok indica que necesitas conectarte a tu página cuentas BSN Para jugar y ahora vemos que lo mismo será en la versión para PC. Hasta el amanecer .

Problema al vincular la cuenta de PSN

Dejando de lado las quejas «más débiles», aunque todavía algo válidas, como el hecho de que es molesto tener que crear una nueva sólo para jugar en Steam, especialmente cuando eso no aporta ningún beneficio al usuario, el compromiso de conectar tu cuenta de PSN incluye un el Real. Un gran problema.

El Hombre Enmascarado es una de las amenazas en Hasta el Amanecer.

No todos los países del mundo hacen esto. Soporte PSN, por lo que quienes viven en dichas regiones no pueden crear fácilmente una cuenta y vincularla a Steam (puede crear una cuenta eligiendo un país admitido, pero técnicamente va en contra de las reglas de Sony) y, por lo tanto, no pueden comprar videojuegos de Sony. De hecho, Helldivers 2 ha sido retirado de la venta en más de 180 países.

Por el momento no tenemos información sobre Concorde y la necesidad de vincular una cuenta de PSN, pero creemos que la situación no será diferente, sobre todo porque en este caso es muy beneficioso para Sony ya que es un juego. En línea con juego cruzado.