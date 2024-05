Roland Garros: Musetti vence a Monfils y ahora a Djokovic – Tenis

Lorenzo Musetti iluminó la velada en Roland Garros al derrotar al tenista local Gael Monfils en tres sets (7-5, 6-1, 6-4). En tercera ronda se enfrentará a Novak Djokovic. El jugador celeste hizo un partido muy fuerte, y sólo sufrió en el primer set para luego extenderlo a larga distancia. La quinta jornada, todavía plagada de mal tiempo, también dio luz verde a Matteo Arnaldi y Elisabetta Cocchiaritto, al tiempo que vio las salidas de Luciano Darderi, Fabio Fognini y Lorenzo Sonego. Fognini estuvo a sólo tres juegos del estadounidense Tommy Paul, quien lo derrotó por 6-1, 6-0, 6-2. Tampoco hubo nada que hacer para Sonego, que se defendió antes de rendirse: el turinés de 29 años fue derrotado por 7-5, 3-6, 6-1, 6-4 – en tres horas y 17 minutos de partido. el partido. – Para el chino Zhizhen Zhang, puesto 44 del ranking. En el cuarto set, Sonego intentaba remontar el partido pasando del 1-4 al 3-4, pero la lluvia frenó su remontada y cuando se reanudó el partido Zhang ya no arriesgaba nada.

Roland Garros y Djokovic eliminan a Baena en tres sets – Tenis El serbio sufre un poco al principio, luego se contagia fácilmente

Tres nombres “pesados” en el cuadro, como Djokovic, Alexander Zverev y Daniil Medvedev, se clasificaron para la tercera ronda sin tropiezos. El serbio derrotó al español Roberto Carballés en tres sets (6-4, 6-1, 6-2), lo que le permitió sólo algo en el primer set. El alemán se deshizo fácilmente del belga David Goffin por 7-6 (7/4), 6-2, 6-2, y parece que no le preocupa en absoluto el proceso de apelación que comienza mañana en Berlín, al que interpuso contra una multa. En 2023 le impusieron 450.000 euros por violencia doméstica. Finalmente, el ruso dominaba a Miomir Kekmanovic (6-1, 5-0) cuando el serbio se vio obligado a retirarse por lesión a los 55 minutos de juego. El primer italiano en alcanzar la tercera ronda fue Arnaldi. Las interrupciones por lluvia no distrajeron al jugador de San Remo, que finalizó felizmente el partido que comenzó ayer contra el francés Alexander Muller en tres sets (6-4, 6-1, 6-3). Ahora se le está poniendo difícil porque su próximo rival se llama Andrey Rublev – nº6 del ranking, entre los favoritos tras ganar el torneo Masters 1.000 de Madrid – que venció al español Pedro Martínez en tres sets. “Estoy contento porque no ha sido un partido fácil – afirmó Arnaldi en la rueda de prensa – es difícil mantener siempre la concentración durante largas horas… Creo que ha sido el partido más turbulento de mi carrera”. El-Dardiri se defendió pero acabó perdiendo ante el cabeza de serie número 26 Talon Grekspor, que se enfrentará a Zverev. El holandés se vio obligado a romper el empate en el primer set, con su rival ganando por un break. Después de otra interrupción por lluvia, ganó los dos siguientes partidos por un doble marcador de 6-3. En el cuadro femenino, la andadura de Cocciarito continuó al derrotar a la española Cristina Buxa en dos sets (6-1, 6-4), para clasificarse para la tercera ronda. Ahora la jugadora nacida en Las Marcas, situada en el puesto 51 del ranking WTA, competirá por un puesto en la primera ronda de octavos de final de un torneo de Grand Slam con la rusa Lyudmila Samsonova, cabeza de serie 17.

Roland Garros: Arnaldi derrota a Muller y avanza a tercera ronda – Tenis El partido fue detenido varias veces por la lluvia, y ahora se enfrentará a Rublev

