En Járkov, el ataque ruso en la región ucraniana ha cesado en los últimos días. Incluso en otros sectores del frente no hubo avances serios. Por lo tanto, el ejército de Moscú no logró colapsar la defensa de Kiev cerca de Donetsk, proporcionando al frente un impulso militar. Además, las fuerzas de Putin no lograron establecer una «zona sanitaria» alrededor de Belgorod, un objetivo clave en la estrategia de guerra del Kremlin. Lo que pone de relieve el fracaso de Rusia es la comparación de dos mapas diferentes del conflicto, uno que representa la situación en el frente el 20 de mayo y el otro el 29 de mayo, publicados por el grupo ruso “Agentstvo” y comparándolos con los del sitio “ Estado profundo”.

El ejército de Moscú está trabajando para aumentar el número de sus fuerzas en la zona de los asentamientos de Strelich-Liptse y Volchansk, pero estas fuerzas no son suficientes para lanzar un ataque a gran escala. Así lo confirmó también en Facebook el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sersky. “El enemigo continúa reforzando la agrupación de sus fuerzas en dirección al ataque principal en Strelich-Liptse y en la zona de Volchansk, transfiriendo regimientos y brigadas adicionales. Sin embargo, estas fuerzas no son suficientes ahora para lanzar un ataque a gran escala y lograr un gran avance en nuestra defensa”.

Nuevo mapa de guerra

Durante las dos semanas y media de la ofensiva contra Volchansk y Liptsy, el ejército ruso capturó unos 174 metros cuadrados. kilómetros de tierra, según datos del proyecto ucraniano DeepState. Sin embargo, en los últimos nueve días, el progreso prácticamente se ha detenido. Desde el 20 de mayo, las fuerzas de Moscú han perdido hasta varios cientos de metros cuadrados en las cercanías de Volchansk.

Frente inmóvil

Después de que el ejército de Putin esencialmente detuviera su avance, comenzó a «informar» cada vez más sobre la captura de nuevos asentamientos. Del 21 al 29 de mayo, el Ministerio de Defensa del Kremlin anunció la captura de Staritsa en el norte de la región de Jarkov, Berestovoy e Ivanovka en el este de la región, Andreevka, Arkhangelsk y Netaylovo en la región de Donetsk, así como Belogorovka cerca de Luhansk. . . Sin embargo, DeepState confirmó la pérdida de un solo asentamiento: Netailovo y negó la captura de Belogorovka y Berestovoy. Andreevka también permanece bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como se puede ver en el mapa del proyecto. ISW ni siquiera ha confirmado la adquisición total de estos asentamientos.

La ampliación de la línea del frente no supuso ningún progreso notable para el ejército ruso en otras partes de la línea de contacto. En todas las demás direcciones, Rusia conquistó sólo 83,45 metros cuadrados. Dieciocho días antes del inicio de la ofensiva, la superficie ocupada por Rusia en otros frentes era aún mayor: 86,88 metros cuadrados. Los analistas del Instituto ISW describieron la extensión de la línea para debilitar a las Fuerzas Armadas de Ucrania como una de las posibles razones para abrir el frente en la región de Kharkiv.

Otro posible objetivo señalado por los expertos es el intento de crear una «zona sanitaria» para proteger Bélgorod de los bombardeos. Incluso Putin habló de ello. Además, no fue posible lograr este objetivo, señaló Mikhailov: la profundidad mínima de esta área de 10 km se alcanzó solo en un lugar. Esto también se evidencia en los constantes bombardeos de la región de Belgorod. La revista The Economist, citando fuentes, escribió que el objetivo de Rusia en la región era rodear parcialmente Járkov y llegar a la retaguardia del grupo Kubyansk de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, Mikhailov señala que este objetivo tampoco se logró. El experto militar añadió: «Está claro que la operación rusa no salió según lo planeado, porque el comando apenas tenía previsto, por ejemplo, librar largas y sangrientas batallas urbanas en Volchansk».

Pérdidas

Desde el inicio de la ofensiva, Rusia ha perdido 307 equipos, incluidos 66 tanques, 98 vehículos de combate de infantería y 10 vehículos blindados de transporte de tropas, según datos del Proyecto Oryx. Las pérdidas de Ucrania ascendieron a 141 unidades de equipo, incluidos 29 tanques, 14 vehículos de combate de infantería y 13 vehículos blindados. Dos semanas y media antes del inicio de la ofensiva en el norte de la región de Kharkiv, Rusia perdió, según Oryx, 297 unidades de equipo, incluidos 78 tanques, 99 vehículos de combate de infantería y nueve vehículos blindados, y Ucrania, 110 unidades de equipo, incluidos 15 tanques y nueve vehículos de combate de infantería y 15 vehículos blindados.