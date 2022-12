Plástico desechable, encuesta entre supermercados italianos: todos rechazados. Poca transparencia y ningún plan para reducir la calificación de uso disponible

poca transparencia Sobre los números, no hay planes concretos y casi ningún apoyo para ello. Políticas Para reducir el embalaje en plástico desechable, tales como esquemas de depósito de fianza. También lo soy supermercados italianos Continuaron vendiendo calabacines, berenjenas y ensaladas envasadas en bandejas rigidas Innecesario Y mozzarella en envases triples, mientras que la venta de productos a granel, en la mayoría de los casos, sigue siendo única. engaño. Solo sobre los compromisos adquiridos algunas cadenas dan tímidos pasos adelante, pero no los suficientes para aumentar la venta productos a granel o con relleno Y esas prácticas que recomendaba hasta hace pocoPNUMAPrograma del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Esto fue revelado por su disposición de «vagones de plástico». Area verde Y el ilfattoquotidiano.it dentro de la campaña homogénea Lanzado para aumentar la conciencia pública sobrecontaminación de plastico Se ha enviado una encuesta en los últimos meses. a ocho grandes marcas de negocios minoristas a gran escala (GDO) que operan en Italia Representa más del 70% de las cuotas de mercado. Objetivo: Comprender cómo los supermercados tratan el problema relacionadoAbuso de embalaje plastico desechable, También documentado por nuestro país Partidarios (Descubre por qué ilfattoquotidiano.it admite) Quién envió testimonios y Fotos para la campaña. Casi todas las empresas encuestadas contestaron el cuestionario y Información Se utilizaron recibos para compilar el acuerdo. en primer lugar hay Sílexpor segundo Lidl y el tercero graneroseguido por largo SEurospin, Conad, Grupo Végé y Sogegross. De 8 series de supermercadosSin embargo, siete de ellos reciben una evaluación Negación.

Investigación sobre ‘carritos de plástico’ – El ranking se realiza en base al resultado obtenido al analizar tres categorías: 100 puntos máximo para ser personalizado para cada marca, 36 por transparenciaEs decir, disposición a divulgar las cantidades de plástico utilizadas en 2021, 54 puntos por compromisos voluntarios en reducir el uso de plástico, por ejemplo con un aumento de volumen, recarga y el uso de materiales reciclados, 10 puntos por apoyo Para políticas para limitar el uso embalaje Se pueden eliminar, como la introducción del sistema de depósito de fianza (o extensión DR) para envases de bebidas. Para las últimas tres marcas del ranking, que no respondieron al cuestionario, se tomaron en cuenta información disponible en los informes de sostenibilidad. Encuestamos, – explica A ilfattoquotidiano.it Joseph húngarojefe de la Campaña de Contaminación de Greenpeace – revela la escasez de la mayoría de los supermercados italianos Transparencia No tiene un plan serio y concreto para hacer frente a esta crisis y reducir la dependencia de la misma de un solo usoSolo cuatro cuerdas supermercados Alcanzar o superar los 30 puntos totales sobre 100. “Casi nadie”, añade Ungherese, “proporciona datos sobre cantidad de plastico Usado y liberado para el consumo todos los años. Es muy peligroso, porque estas empresas también tienen que poner de su parte para dar la caraPlástico de emergencia«.

Siete de ocho marcas reciben críticas negativas – Siete cuerdas consiguen una evaluación negativa (rojo / «no estamos aquí») y solo Sílex – Quién controla marcas como Familia, Gigante, A & O y muchos más) obtiene un puntaje promedio de 38 (amarillo / «No es suficiente»). Otras marcas, aunque iniciativas para disminuir El uso de plástico (en términos de peso y algunos envases) y el mayor uso de materiales reciclados, carece de un estrategia coherente Basado en objetivos ambiciosos y de largo plazo, especialmente en términos de reutilización. Ninguna empresa se lleva uno a casa juicio positivo (verde/»bueno») ni como un todo ni por análisis de categorías individuales. En cuanto a ‘TransparenciaTodas las marcas reciben una calificación negativa (punto rojo). largo S Ella es la única en superar 10 de los 36 puntos personalizables, mientras que ellos logran llegar al mínimo. punto amarillo Tres empresas en términos de «compromisos voluntarios» (Selex, Lidl, Coop) y en términos de «apoyo a políticas virtuosas» (Lidl, Esselunga, Selex), categoría que, sin embargo, puntúa cinco marcas sobre ocho puntos cero. En general, las puntuaciones más bajas son las de Recopilación Fiyi (a la que pertenecen bennettmulticd modernoGDA, ISA) y azucarada (Pascoe, Icom, Doro y otros) que además de no responder a Estudio exploratorioLo pusieron a disposición Poca información en sus sitios web. Llegan a 1 y 0, respectivamente. Konad, el grupo más grande que opera en Italia, no respondió el cuestionario y quedó en último lugar, alcanzando unos 10 puntos de los 100 disponibles. «En los últimos años supermercados italianos Se convirtieron en verdaderos distribuidores de el plastico de un solo uso. Se trata de áreas para envases desechables”, comenta Ungherese, quien confirma que esta tendencia “no solo está conduciendo a la contaminación global por plástico, sino que también está aumentando Acreditación De Combustibles fósiles Como el gas y el petróleo con los que se fabrica el plástico”.

Transparencia: solo Esselunga proporciona datos sobre los envases de plástico de sus marcas – En lo que respecta a la transparencia, es en primer lugar largo S: con un punto rojo, pero es el único que supera los diez puntos. Proporciona detalles sobre el uso. embalaje Plástico para sus marcas y números (bono) para usar Plástico reciclado. Coop (7,6) y Eurospin (6,6 puntos) no reportan datos sobre el uso general de envases de plástico o incluso de sus propias marcas, ni cifras sobre embalaje Productos reutilizables ofrecidos en el mercado. Pero Eurospin transmite los números sobre el uso de plástico reciclado. Konad (4.3 puntos) No respondió al cuestionario y al informe financiero más reciente sustentabilidad No se dispone de datos sobre el número y la cantidad de envases de plástico utilizados, ni sobre embalaje Reutilizables o sobre uso general de plásticos reciclados. Selex (2,3) y Lidl (1,3 puntos) no comparten datos sobre el uso general de envases de plástico, ni de sus propias marcas, ni dan indicaciones de reutilizar. Sin embargo, Selex reporta un buen desempeño en el uso creciente de plásticos reciclados, mientras que Lidl Solo proporciona tasas de utilización de plástico para diferentes categorías de productos, p. bebidas Y el Limpiadores. El grupo Végé y Sogegross (ambos 0 puntos) tampoco responden a Estudio exploratorio.

Apoyo a las políticas: cinco de cada ocho marcas no responden – Sólo tres empresas no se quedan en cero en la categoría de apoyo a Políticas virtuoso. antes de f Lidl (6 puntos sobre 10), que acoge con satisfacción la introducción de DRS en Italia y otras políticas útiles para mejorar la economía circular, así como largo S (5 puntos), mientras que Selex (4 puntos) no tiene una posición clara sobre extensión DRpero admite posibilidades de inclusión Contenedores reutilizables para productores de bebidas y sistemas fiscales preferenciales para plásticos reciclados. granero EurospinConad, Grupo Fiji y Sogros no responden preguntas. Sin embargo, DRS será un tema cada vez más actual, también a la luz de Discusión sobre la propuesta Regulación Sobre los residuos de envases que acaba de presentar Comisión de la Unión Europea.

Los compromisos voluntarios no son suficientes para aumentar el volumen y recargar – ese quiencompromisos voluntariosEs la única categoría que recoge Tres disposiciones Promedio. El primero es Selex con una puntuación de 32 sobre 54, gracias sobre todo a los compromisos adquiridos para i rey nombres de marca: una reducción del 30% en el uso de plástico y un aumento en las ventas a granel o reempacables para 2025, así como el uso de Plástico reciclado (50% para 2025). Faltan objetivos de reducción de empaques sin marca, pero se proporcionan pautas de diseño de IA proveedoresHay intervenciones sobre envases innecesarios y la eliminación de algunos plásticos no reciclables. el segundo es Lidl (25 puntos) ¿Quién quiere reducir el uso de plástico para embalaje en un 20 % para 2025 y también tiene compromisos de usar materiales reciclados, pero no de abultar en exceso ni de reenvasar. Coop (23 puntos) y Eurospin (15) se encuentran entre los mejores en el uso de plástico reciclado, pero se quedan atrás en otros frentes. La cooperativa está en marcha Proyectos relacionados al vender productos a granel Y con el reenvasado, pero faltan los objetivos generales de minimizar los envases. Eurospin ha intervenido para reducir el uso de envases de plástico para muchos productos pero, por ejemplo, largo S (12 puntos) Falta una estrategia a largo plazo que reduzca el uso de botes y los incremente Venta al por mayor o con sistemas de carga. También en Esselunga está aumentando el uso de envases de materiales reciclados y se están tomando medidas para eliminarlo. Embalaje no reciclable Y proporcionar orientación de diseño a los proveedores. Lkonad (6 puntos) No hay obligación (por fechas y cantidades) para reducir el consumo de plástico y desarrollar el granel y el reenvasado. En el último Informe de Sostenibilidad del año grupo fiyi (1 punto) Determinado como prioridad ‘sistema correcto Reutilización/Reducción Empaque”, pero no hay detalles sobre números y planes de negocios y los plazos. en el punto cero azucaradaNo existe una obligación general de reducir el consumo de plástico o aumentar su volumen y embalaje.

Leer la nota metodológica del cuestionario