Príncipe de 71 años, exdiputado de AfD y exmiembros de las SS: quiénes eran los Reichsburgo que se preparaban para el golpe de Estado en Alemania

Reichsburger (Ciudadanos del Reich), pero también se presentan como Germaniten o estatinalosina (alemanes o apátridas). Es el movimiento, ya conocido desde hace al menos once años, en el centro El Maxi allanamiento se llevó a cabo esta mañana en Alemania para desbaratar un plan de ataque al Bundestag para tomar el poder en un golpe de Estado.. Una variedad de Insatisfechocon Sólido anclado en realmente Intenso. No reconocen la autoridad del actual estado-nación alemán y se refieren a sus predecesores dentro de los límites. 1937 o quién 1871. Este fenómeno parece estar más extendido este Donde aún hoy capas de la población han perdido su lujo Ex RDAellos piensan perdedores Desde la unificación de Alemania.

Heterogeneidad del movimiento Reichsburger

a mi Verfassungschutz En 2021 fue «Reichsburger» o «Selbstverwalter» 21 mil (mil más en 2020) en toda Alemania, incluyendo 1.1150es decir, alrededor del 5%, abierto extremistas de derecha. El potencial de violencia se atribuye a Johar. 2100 Gente. Además de lo indicado revisores Y el neonazis tout court, entre los Reichsbürger también hay deudores que se niegan a pagar impuestos o pensión alimenticia después de los divorcios, y devuelven sus documentos de identidad para cambiarlos por otros sin el valor legalquieres un supuesto revival alemanes Reich o uno Estado Libre de Prusiao nuevamente del Estado Federal de Baviera y Prusia, u otras abreviaturas algo fantasiosas.

Sin embargo, los seguidores del movimiento han dado lugar a más casos asociados a él. Posesión de armas. a mi georgemund en octubre de 2016 Wolfgang plan (49 años) mató a la primera persona. tuvo que ser tirado Más de 30 armas (que, además, pudo comprar legalmente) pero ya había disparado a través de la puerta aún cerrada de la casa, matando a una persona. agente Otros tres resultaron heridos. Fue condenado a cadena perpetua 2017Durante todo el proceso, dio la impresión de no ser reconocido por el tribunal. En abril de 2022 a las Boksburg (Baden-Württemberg) Se encontró un arsenal. Los agentes entraron en un complot para apoderarse de un arma pero resultaron heridos Disparos automáticos De la guerra, mientras la casa se fue a Fuego.

El salto cuántico con el plan para secuestrar al Ministro de Salud

Ya estoy en eso Caminar los servicios secretos Se enteraron de hacer planes arruinado. En abril de 2022 en la reunión de Arms Recall en Renania-Palatinado Tropecé primero arrestos que descubrió la célula de Reichsburger. YO «patriotas RecogidoQuerían causar una situación. guerra civilY volar líneas eléctricas y secuestrar al ministro carl lauterbach (Partido Socialdemócrata) mató a su escolta. Cuatro fueron arrestados y agregados al presunto autor intelectual ideológico, el exprofesor de 75 años, en octubre. elizabeth r Que estaba en contacto con la célula que hoy fue desmantelada, pero que iba a actuar de manera independiente.

Más de 50 de ellos son sospechosos hoy 25 arrestadosY según la fiscalía, se vienen preparando concretamente desde entonces. noviembre 2021 causar una caída condición. grupo, cuyo círculo de simpatizantes aún puede ser mucho más anchosuperando los niveles de peligro imaginables hasta ahora porque ha alcanzado varios niveles Ex policías y militares afiliado fuerzas especiales Extensión KSK Están entrenados para pelear legalmente. Posesión de armasJunto a Regla. Con una estrategia similar, habrían ido tan lejos como para invadir Reichstagestado Gobierno Y tomar Energía.

Príncipe y exdiputado (que es juez en Berlín)

El apoyo del exdiputado AfD Birgit Malsack Winkmannel juez actual en Berlín, puede estar celebrando una Función una llavePorque como exdiputada, ella tuvo acceso a… Parlamento. La senadora de justicia de D.C. ya había cuestionado su lealtad a la Constitución y había solicitado que se jubilara anticipadamente, pero la solicitud en octubre fue denegada. En el grupo no solo está el Reichsburger, sino también seguidores qanon que piensan que el gobierno es un títere y ahí”país profundonombre privado mencionado alex k quien corre uno canales de telegramas Lo más importante es darle una voz en Alemania. Entre los sospechosos también aparece la figura vitalia b.un ciudadano ruso que debía permanecer en contacto con la Federación Rusa en nombre del solicitante futuro guardián, El príncipe de 71 años Enrique Roche XIII. Asesor financiero independiente en Fráncfort del Meno, Reub Ya se había presentado por sus tesis cercanas al Reichsbürger de que la República Federal de Alemania no es un estado soberano sino que está siempre bajo el control de aliados. el es el dueño de Turingia de nosotros fuerte de la caza a mal laubenstein Donde se llevarán a cabo múltiples reuniones conspirativas.

Apoyo a ex soldados y policías

Habría asegurado un sistema de «empresas de defensa nacional» en toda Alemania nueva solicitud bajo el cuidado de Rüdiger von b.el excomandante de la batallón paracaidistas 251 Luego fue transferido al Comando de Fuerzas Especiales de KSK, exento del ejército por su posesión. armas robadas afiliado Ejército Popular Nacional afiliado DDT. Otro exsoldado en el grupo marcar v. H. KSK está en el programa de Calw hoy Cursos de supervivencia en la selva será responsable de Reclutar compañeros soldados En el cuartel para asaltar Bundestag. También participó un ex coronel bávaro, Maximiliano E.quien dijo en una manifestación contra las medidas antiepidémicas que era necesario enviar a KSK a «hacer limpieza adecuada En Berlín» y discutió cómo apareció para dar órdenes uniformadas a un grupo de guerrero antiguo durante las operaciones de socorro de inundaciones Valle del Ahr. Entre los policías destaca un nombre miguel fdespedido del servicio en Baja sajonia hacer b saludo nazi en una demostración.

Cuatro tesis para negar la legitimidad del BRD

El Reich alemán todavía existía.

La primera es que la República Federal de Alemania (BRD) no sería la heredera del Reich alemán que aún existiría, pero sería incapaz de ejercer Autoridad. La idea fue popularizada en la década de 1970 por la extrema derecha. Manfredo roder. La fuente es una interpretación sesgada de una decisión de Tribunal Constitucional alemán afiliado 1973 que indicaba que el BRD no era el sucesor legítimo del Reich alemán añadiendo, sin embargo, que era un estado idéntico hasta entonces.

Con la estandarización BRD murió

Otro argumento es que Brd habría fallado con Reunión resultado de la cancelaciónArtículo 23 De la constitución que se refiere al cauce de la soberanía nacional. El artículo fue eliminado porque Alemania ya no quería hacer valer los derechos territoriales en Polonia y por ejemplo czpero la validez de la soberanía estatal para una nación unificada se indica en ambos Tratado de reunificación alemán en Preámbulo de la Carta Constitucional.

Naciones Unidas reconoce la libre determinación

Otro argumento utilizado por Reichsbürger es que A.A. tratado de paz Con aliados y así el BRD siempre es uno Coloniareacio a admitir que el contrato sobre las normas finales relativas a Alemania reemplazando tratado de paz. Todavía están reclamando derechos. Autodeterminación Introducción de Naciones Unidas Mediante la resolución A/RES/56/83, se omite mencionar que para formar una nueva nación deben poder hacer gala de una fuerte clasificación En el territorio.

Alemania es una empresa, no un país

Finalmente, hay quienes piensan que Alemania es una empresa: Brd GmbH. La extraña tesis se basa en la existencia real de una agencia federal, la Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, que se ocupa de las vacantes crédito Y el religión de la NACION.