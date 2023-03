Perugia 2,2 millones de agujeros en el hospital una burla a la solidaridad. Durante años nadie pidió dinero a la organización sin fines de lucro auspiciada por los petroleros venezolanos

El agujero de 2,2 euros en las cuentas del hospital permaneció allí durante tres años sin que Santa María della Misericordia pasara recordatorios a la organización sin ánimo de lucro que traía pacientes desde Venezuela y que supuestamente iba a recibir apoyo económico de la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela. . Los datos del período previo a este crédito aparecieron ayer en el turno de preguntas en la Diputación y fueron confirmados por Luca Collito, consejero de salud.

El caso, planteado por «Il Messaggero» el 21 de enero, fue reabierto en el Palacio Cesaroni por los asesores regionales de la Liga, Valerio Masini y Manuela Politi. Entre otras cosas, se constató que el hospital solo había pedido el pago a Onlus Atmo con sede en Pietrasanta (Lucca). Alertas sin respuesta mencionando servicios en 2018. Las alertas se activaron en 2019 y se iteraron hasta el año pasado, pero sin recibir respuesta. ¿Es posible que a nadie se le haya ocurrido descolgar el teléfono o buscar otras soluciones?

Una simple llamada telefónica es suficiente para descubrir, por ejemplo, que el número indicado en la página de Facebook y en el sitio web de Atmo Onlus no está activo. Simplemente haga clic en Facebook para descubrir que la página no tiene más iniciativas para informarnos a partir de junio de 2019. Coincidentemente, el año en que el hospital tomó medidas porque las facturas de tratamiento para pacientes que venían de Venezuela no tenían respuesta. Y ya no hay cobertura para PDVSA, que ofreció garantizar cobertura económica.

Después de años de buena racha, el actual director general del hospital, Giuseppe De Philips, ha tomado medidas y se encuentra atrapado en esta situación (la cifra exacta es de 2.255.888,55 euros) y trata de salvar la distancia. El primer paso fue contratar a un abogado milanés para iniciar el difícil proceso de cobro de deudas.

Mancini recordó la historia en el salón de clases, indicando cómo el no pago del costo se relaciona con todos los servicios de atención médica brindados, incluidos el pretrasplante y el postrasplante, en un entorno ambulatorio de hospital de día u hospitalización basada en un protocolo IHCA en oncología, hematología, y trasplante de células. En el protocolo firmado entre Atmo Onlus y el hospital en 2016, había un compromiso de PDVSA de pagar el costo del tratamiento de los pacientes que llegaban a Perugia a través de Onlus. Las facturas aparecían durante el turno de preguntas y debían pagarse dentro de los 40 días posteriores a su recepción.

En su respuesta al cuestionamiento, Mancini solicitó al concejal Coleto una iniciativa política para solucionar el tema del desfase asociado a la solidaridad. Lee el artículo completo

