Protestas crecientes contra Putin. Fuerzas especiales contra manifestantes en el campo – Corriere.it

por la tarde sChoques con policías que lanzaron bombas lacrimógenas En el metro, que se ha convertido en refugio de manifestantes. Se ordenó a la multitud que se dispersara y algunas personas resultaron heridas, según informó BBC. Manifestarse en este país no es fácil, los disidentes están presos y los periodistas también. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una represión que coincidió con ella. La voluntad del gobierno de complacer a Putin”, explica en una llamada telefónica a mensajero allá La diputada europea-georgiana por el partido de la oposición, Elaine Khashtaria. Su socio, Zurab Jabaridze, líder del partido Jirchi, fue detenido por la policía. “Todavía no lo han liberado”, agrega Khashtaria, mientras se escuchan los cánticos de los manifestantes de fondo. Y la exdiputada Salomé Smadashvili agrega que “la demanda de la arena es clara”. “Hacemos un llamado a Occidente ya Estados Unidos para que impongan sanciones a los oligarcas que impiden que el pueblo georgiano tome el camino deseado por la mayoría.. Que lleva a Bruselas». el Recordemos las protestas de Euromaidán en Kiev en 2013-2014, con la caída del presidente prorruso Viktor Yanukovych, quedó claro. Pero el gobernante Partido del Sueño de Georgia, que apoya la nueva ley, dice que aspira a unirse a la Unión Europea y la OTAN, y a seguir una línea pragmática en las relaciones con Moscú, con el que Georgia peleó una guerra en el verano de 2008.

Tiflis está en llamas La propaganda pro-Moscú retoma su vuelo Y mientras Las fuerzas rusas sitiaron Bakhmut en Ucrania. Hablando en la nueva manifestación frente al parlamento, Levan Khabishvili, líder del partido opositor Movimiento Nacional Unido, convocó a protestas diarias. Luego quemó públicamente papeles con el texto de la ley que obliga a las empresas no comerciales que tienen más del 20% de su financiamiento en el extranjero a registrarse específicamente como «agentes extranjeros». El titular del Sogno Georgiano, Irakli Kobakhidze, prometió que la discusión de la votación de la segunda y tercera lectura de la ley no se realizará antes de junio, a la espera del dictamen de la solicitud del Parlamento de la Comisión de Venecia, el órgano asesor legal del partido. Consejo Europeo. Pero la tensión no cede. Y no basta con que la Presidenta de la República, Salomé Zurabishvili, que se opone a la ley, declare un veto: Sogno Georgianu, que controla más de la mitad de los escaños del parlamento, puede en cualquier caso promulgar la ley.