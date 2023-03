Los precios caen desde cuándo y hasta qué punto

Buenas noticias llegando a Facturas de una luz. Tras la rebaja que ya ha llegado en el gas, para las tarifas de enero, se podría registrar otra bajada en los precios de la electricidad para viviendas y comercios. Según informes de Il Messaggero, es posible que pronto se produzca un recorte de precios para el trimestre abril-junio. entre 25% y 30%.

Posible interrupción de las facturas de electricidad De ello se deduce que ya certificó Arera en gas. Con el desplome de precios en el TTF de Ámsterdam, en febrero pagarás un 13% menos que el mes anterior en el mercado protegido. Y recordamos que en enero ya hubo una rebaja del 34% en las tarifas del gas. previsto finales de marzo Los nuevos contactos de Arrera están a la vistalo que puede confirmar un nuevo descenso tras el descenso ya registrado en el primer trimestre de 2023.

Tarifas bajasSin embargo, no está confirmado. No porque los precios no estén destinados a bajar, sino porque hay algún factor desconocido que pesa en las facturas: asistencia, como tarifas del sistema, por ejemplo, que Caduca a finales de marzo. Si el gobierno no lo renueva, el riesgo es que las facturas de electricidad disminuyan ligeramente o que los efectos beneficiosos se anulen.

Facturas de electricidad cuando los precios bajan

Tras la rebaja arancelaria ya registrada en el primer trimestre de 2023, el prof Nuevo descenso en la factura de la luz Para familias y empresas. Los nuevos datos recién serán oficiales a finales de mes por parte de Arera, el organismo que regula los precios. Así, las nuevas tarifas se aplicarán al segundo trimestre del año De abril a junio.

¿Qué tan bajas serán sus facturas de electricidad?

Según los analistas El precio de la luz en el mercado protegido puede caer un 25-30%. A menos que haya saltos repentinos (e inesperados) en los precios de las materias primas en marzo. Pero hay una incógnita para evaluar las tarifas eléctricas, así como las tarifas de gas: a fines de marzo. La ayuda termina Fue introducido por el gobierno de Draghi y luego renovado bajo la última ley de presupuesto.

¿Estamos realmente a salvo de nuevas subidas de precios?

Por lo tanto, una reducción de tarifas puede no ser suficiente. Facturas, de hecho, todavía es posible Volver a caminar desde principios de abril. (o en todo caso una disminución inferior a la esperada) debido a la posibilidad de que no se renueven las medidas actualmente en vigor para apoyar a hogares y empresas. Pensemos, por ejemplo, en poner a cero tarifa del sistema. Además, el gobierno ya ha anunciado su intención de modificar estas medidas, con incentivos más específicos y posiblemente reducidos.

Asociaciones de consumidores señalan que no existe desde abril Bip de tarifa del sistemaEsto podría resultar en un aumento del 5% en las facturas de gas y más del 10% en las facturas de electricidad. Por ello, el pedido al gobierno de Meloni es extender la reducción de las tarifas del sistema hasta que los precios de la energía vuelvan a caer, alcanzando nuevamente los niveles de principios de 2021.