«Pensaron que estábamos juntos solos. Nuestro matrimonio funciona porque no está completo…» – Corriere.it

Una noche, hace algunos años, al final de una de sus actuaciones, una chica entró en el camerino de Alessandro Pesentini y Francesco Villa – Para todos, más simple Alí y FranzLos miró directamente a los ojos. Nos dijo: “Como sea, eso lo entendiste, ¿eh?”. Respondimos «¿Entender qué?». «Entiendo que son pareja, en fin, están juntos… Realmente se destaca mucho», dijo. “Pues si lo consigues, danos algo para la casa.”».

Si no fue el amor lo que unió a estos dos cómicos milaneses durante 28 años, nada desaparece.



Albeer: «Claro que hay algo de cariño entre nosotros, pero ahí también acaba, eh. Pero a lo largo de los años había mucha gente que estaba convencida de que estábamos juntos, y nos lo decían con una certeza envidiable».

Franz: “Y se dijo sobre Laurel y Hardy después de todo. La armonía es la base sobre la que se construye todo.

Amigos, casi hermanos en la vida, unidos como si fueran un solo nombre sobre el escenario, Ale y Franz lograron el éxito más rotundo, convirtiéndose en pilares de un espectáculo como «Zelig», donde los vimos -en el papel de dos mafiosos o sentados en un banco: fije una fecha Comedia en Milán, pero no solo.

¿Y si nos cuentas el comienzo de tu historia?

Ale: «Nos conocimos en el Centro Teatro Ativo, en Milán, cuando éramos jóvenes: yo tenía 21 años, él 25. Nos llevábamos muy bien, y nos reíamos de los mismos chistes… Propusieron que tratáramos de trabajar juntos y nos decíamos: si las cosas van bien, no pasa nada, si las cosas van mal, paciencia”.

salió bien.

Franz: «Mucho. Incluso si nos damos cuenta de que vivimos un momento de comedia realmente hermoso, que ya no existe. No lo sentimos, pero el mundo está evolucionando y también lo sentimos en nuestro trabajo. Venimos de la idea ese estudio era necesario en la comedia y ahora nos estamos riendo en TikTok de alguien haciendo snowboard en lugar de alguien bromeando Bueno, probamos algo diferente.

¿por ejemplo?

Ale: “Muchos comediantes que valoramos mucho han pasado por CTA, los hemos visto trabajar. Natalino Palaso hacía un taller los domingos, al que asistíamos con mucho compromiso y al rato decidimos intentar escribir nuestro espectáculo, tardamos meses».

Franz: «Nuestra leyenda, quizás la más cercana a todos nosotros, Paolo Rossi, fue una auténtica referencia. Acabábamos de llegar a Zelig, al club, y Elle y yo estábamos escribiendo lo que íbamos a poner a continuación en el escenario. En el vacío, en cierto punto pasa, Paolo Rossi. Tenía una cita de negocios y al ver las luces subió al escenario. No sé si puedes imaginar cómo nos sentimos cuando lo vimos. READ Eres grande, injertado aquí

¿Lo detuviste?

Franz: «Inmediatamente. También le dijimos que estamos escribiendo esta cosa y si nos puede decir lo que piensa. Nos escuchó y al final dijo: Me gusta lo que tienes que decir».

En resumen, mejor que un diploma.

Cerveza: “Sí. A partir de ahí cambiaron muchas cosas. Zelig era un lugar si lo haces bien y si tienes un poco de persistencia realmente puedes crecer mucho. Fue una etapa que trajo mucho, no solo para nosotros, sino para todos los humoristas que pasamos por ella: fue un intercambio de oportunidades”.

Gracias a este intercambio, conocí un gran éxito.

Franz: «Sí, lo es. Incluso si hay algunos episodios en los que siempre pienso cuando se trata del éxito. Por ejemplo, nunca olvidaré una noche temprana cuando las cosas iban bien. Estábamos programados para actuar con varios de los otros comediantes, incluidos Aldo, Giovanni y Giacomo, estaban en la cima de su explosión. Estábamos en un estadio deportivo y siempre recordaré las carcajadas del público cuando estaban en el escenario: realmente podías sentir el movimiento de el aire por el estruendo de la risa… No creo que nunca lo olvide.. Hace unos años un director nos llevó a verlos al club Zelig y no pudimos entrar por todo el multitudes. Luego nos llevó alrededor dejándonos mirar por la ventana desde afuera y verlos desde allí. «Algo aprenderás de cualquier manera» nos dijo. .

Y eso fue.

Ale: “En nuestro primer lanzamiento televisivo de Zelig, interpretamos a un par de pandilleros transmitiendo después de la medianoche, sin embargo, tuvimos nuestra primera señal de que las cosas habían cambiado poco después, cuando estábamos en una gira grupal, frente a una audiencia de más de 20 000. La gente nos vitoreaba como la curva de los Juegos Olímpicos”.

¿Qué funciona en la relación entre ustedes dos?

Ale: “Franz es realmente un personaje por derecho propio, con todos sus defectos, sus métodos… Es muy sutil, a diferencia de mí. Habitualmente coexistimos cuando el defecto de uno de ellos se compensa con las cualidades del otro, y digo que esto es lo que está pasando entre nosotros.

Franz: «Una de nuestras grandes cualidades es que definitivamente nos motivamos mutuamente y luego, tan pronto como termina una cosa, ambos pasamos página y volvemos al juego. Con mil dudas y también con la incertidumbre que teníamos cuando pasábamos nuestras primeras tardes en cervecerías y nos ofrecían un solo micrófono aunque fuéramos dos… el llamado aprendizaje… pero había que ganar experiencia. En cambio, veo a tanta gente sin experiencia proponiendo frente a audiencias enormes, incluso millones de personas, y ahí sientes las emociones que, más bien, solo la experiencia te enseña a manejar”. READ Tengo un correo que comienza con un estallido: dos distinguidos invitados internacionales

¿Alguna vez has estado en desacuerdo con algunas elecciones artísticas?

Ale: “Nunca sucedió, tal vez porque siempre hemos creído que lo que ofrecemos al público en general primero debe estar bien pensado, evaluado y luego organizado con la convicción de ambos: si no nos reímos de eso, entonces es difícil”. transmitir algo.”

Franz: «Al mismo tiempo, también hicimos un espectáculo de improvisación, ‘Buona la prima!’. Sin embargo, la primera vez, todo fue involuntario: estábamos grabando episodios de Zelig, estábamos haciendo nuestro propio noir y los ritmos eran muy emocionantes. En algún momento, ya no recordamos nada, absolutamente nada. Y empezamos a improvisar. Continuamos durante doce minutos y el video todavía está en la web”.

¿Qué representa el cine para ti? La sensación de que todavía hay algo que no se ha expresado: ¿es cierto?

Franz: «Hay algo inexpresivo, hay un deseo de contar cosas que flotan a la superficie con madurez. Por supuesto, incluso el cine está cambiando radicalmente su función comunicativa, en todo el mundo, y no solo aquí. Pero nos gustaría volver a hacer cine, sentimos que es algo muy cercano a nosotros”.

Ale: «Hemos tenido grandes experiencias, incluso con grandes directores como Salvatores, V.I. humoristas, pero aún no hemos presentado un diseño de nuestra propia película. Tenemos algo en mente desde hace años, y aunque hoy puede ser un poco imprudente, porque no tenemos mucha estatura en el cine, todavía es algo en lo que no hemos renunciado. definitivamente. Más bien, lo estamos considerando seriamente ahora, durante este período”.

Pasemos al lado humano: el uno para el otro, eres la primera persona a la que llaman cuando sucede algo que no estás haciendo. ¿El va?

Cerveza: “Claro. Después de muchos años juntos en este negocio, cada uno de nosotros confió y trajo a nuestra relación también lo que le pasó en la vida, para bien o para mal. Compartimos todo como dos hermanos, más que colegas: pasamos mucho tiempo juntos, incluso fuera de casa, en viajes muy largos, entramos en total confianza. Emocionalmente me dolía más que el frío, y me daba consejos.. desde cualquier plataforma, entonces..».

Franz: «Sí, en realidad no es que sea mucho mejor que él en ese frente. Somos diferentes pero también muy similares. Ale es la persona que siempre me hace reír mucho, incluso fuera del escenario. Un verdadero comediante es el que que sabe entender la comedia» que nos rodea, y encuentra chistes en las situaciones más inimaginables, no porque tenga que hacer reír, sino porque tiene que contarles. Una vez estábamos en un avión y pasaba la azafata. junto al carrito de comida. Le pregunté: «¿Tienes hambre?», y me dijo: «Me da hambre en la montaña, imagínate si no me muero de hambre a 16.000 metros. Bueno, ser comediante es una forma de vida y es es.» READ VIP que se casan en octubre

¿Habéis pensado en vivir juntos?

Beer: «No, nos matamos entre nosotros. Con todo el tiempo que pasamos juntos, todo lo que tenemos que hacer es ir a casa y encontrarnos allí también. Va a ser difícil».

Franz: «Nuestro matrimonio fue un éxito porque no se llevó a cabo. Quizás el secreto detrás de los matrimonios exitosos es que no se consuman.