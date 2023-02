De la avalancha mortal a la sequía «3B Meteo

tiempo de leer

2 minutos 17 segundos

La avalancha del Monte San Primo a la izquierda (fuente El Corrioson), el Monte de hoy a la derecha

Cómo cambia el invierno en los Alpes, el caso de Monty S. primo – Ciertamente no es un misterio que los inviernos del siglo pasado fueron en promedio más fríos y nevados que los actuales, especialmente en el norte de Italia, donde las perturbaciones atlánticas interactuaron mucho con las masas de aire frío impulsadas por el anticiclón ruso-siberiano. Los años 40 y 50 fueron muy productivos en este sentido, pero los 60 y 70 no lo fueron menos; Desde la década de 1980, la incidencia de granizo y nieve ha ido disminuyendo paulatinamente, hasta eliminarse por completo o convertirse en una «perla rara» a partir de la década de 2000. Si hoy encuentra grandes acumulaciones de nieve en invierno, generalmente tiene que escalar por encima de los 1800-2000 m en los Alpes (a veces no debido a las condiciones de sequía), piense, por ejemplo, en las décadas de 1940 y 1950, las acumulaciones de nieve incluso superaban uno. metros no sólo en los Alpes, sino también en los Alpes y hasta altitudes medias-bajas.

En este sentido, el caso del Monte San Primo, un terreno lombardo situado en el prealpino de Como, es simbólico: su cima, con una altitud de 1682 metros, es la más alta del triángulo de Como y domina las orillas del lago de Como y Bellagio (que tiene una altitud de 1682 metros). San Primo Primera Parte). En esta montaña se comió Tragedia del Hotel Parco Monte San Primo, provocada por la masiva avalancha ocurrida la noche del 14 de marzo de 1946. A las 04.30 desde la cresta hacia arriba Monte San Primo Se desató una avalancha que destruyó las dependencias del Grande Albergo Parco Monte San Primo y todos los que se encontraban en su interior, provocando la muerte de once personas. El motivo de la ruptura pudo haber sido la inexperiencia de dos skaters extranjeros que fueron vistos recorriendo el hotel. El edificio está abandonado desde la década de 1980. Hoy en día es difícil imaginar que en los Alpes la gente esquiara a altitudes más bien bajas, pero era así: Creo que las ramas de la avalancha alcanzaron los 1.000 metros, con los rescatistas paleando metros de nieve.

Hoy, sin embargo, el Monte San Primo se ve como en el video a continuación: está casi completamente libre de nieve. Una situación que se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años con respecto a las fases de nieve, no solo en esta región sino en la mayor parte de los Alpes por debajo de los 2000 metros y más aún en los Alpes. Como se puede ver en el video, la antigua estación de esquí no está en uso debido a la falta total de nieve: estas son las áreas donde la gente esquiaba regularmente hasta la década de 1980.

Manténgase actualizado sobre las noticias meteorológicas, los pronósticos y el clima en Italia y en todo el mundo consultando nuestro periódico >> Noticias.

Curiosidad, ¿alguna vez te has preguntado por qué la nieve es blanca? Aquí está la respuesta >> aquí.

Siga a @3BMeteo en Twitter