Charlene es de Mónaco, inesperado gesto de Alberto la deja sin palabras

Charlene Monaco siempre está en boca de todos. Quieres una sonrisa o una expresión ligeramente fruncida. O sobre los inevitables rumores sobre la ahora inminente ruptura. Pero la realidad se ve un poco diferente.

Siempre se ha dicho que «La gente en un pequeño pueblo zumbaIncluso si fuera un reino aparentemente encantado, el Principado de Mónaco Es una lengua de tierra con una población ligeramente mayor que la mía. 35 mil personasmenos que muchas capitales de provincia italianas.

¿No será por eso que los rumores sobre los príncipes Alberto y Charlene no cesan ni un momento? En estas horas, la polémica volvió a estallar en Montecarlo. Todo gira en torno al acontecimiento más importante del año en el principado, el reino que también pertenecía a la princesa Grace Kelly. el evento es baile de rosas, uno de los muchos legados de princesas que llegaron de Hollywood, uno de los eventos que convirtió al diminuto principado de Mónaco en un exclusivo puesto de avanzada frecuentado por la jet-set. el baile de rosas Diseñado y organizado por princesa gracia En el 1954.

Después de su prematura muerte en 1982, su hija mayor, W.J. princesa carolinaPara organizar el gran evento. La cita es el sábado 25 de marzo.. Todos los demás estarán allí menos ella. princesa charlene, Pero esto no debería sorprender ya que no había buena sangre entre los dos. Por lo tanto, es mejor evitar situaciones embarazosas y comentarios desagradables. allá princesa charlene Ella tampoco parece molestarse en absoluto por esta situación porque príncipe alberto…

Charlene de Mónaco y el gesto del Príncipe

Ha sido así durante dos años. No hay un día en el que no se les mencione, el príncipe Alberto y la princesa Charlene, y no hay noticia sobre ellos que no sea seguida, casi, por el regreso de la publicación, por otro que lo desmiente rotundamente.

Y así, mientras la revista francesa Royot Reproduce en primera plana la hipótesis de una separación inminente de la pareja, lo que obligó a Palacio a realizar otro desmentido oficial, definiendo estos rumores.Absolutamente infundado«, De acuerdo con él RepúblicaNoticias completamente contradictorias provienen de otras fuentes. giratorio Deva y Aman Cuéntanos en detalle sobre esta noticia. el 14 de marzo de 2023 el príncipe alberto se ha logrado 65 años.

Un hito importante que el Príncipe Regente quiere celebrar de cierta manera, entregando a la Princesa un regalo muy especial: Intercambiar votos matrimoniales de nuevoExactamente 12 años después de la doble ceremonia, civil el primero de julio, Denny el 2 de julio. Para el Príncipe Alberto, también será la mejor manera de celebrar princesa charlene Ahora totalmente recuperado después de una larga enfermedad. Una noticia que, de confirmarse, borraría en un instante los rumores que rondaban y se anulaban entre sí en un santiamén.