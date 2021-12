Parece que un fenómeno que perturbará el clima de INVIERNO 2021-22 «ILMETEO.it

Último clima: aparece un fenómeno que perturbará el clima invernal 2021-22

Invierno 2021/2022: La Niña puede afectar la temporada de fríoúltimo minuto: Una persona curiosa apareció de nuevo. fenómeno meteorológico puede que Cambio climático durante el invierno 2021/202, Con Efectos significativos también en Italia.

Así que tomemos el punto para entender Que es, analiza cada detalle y dibuja un La tendencia general de precipitación y temperatura..

Lo que está por comenzar puede ser un invierno muy especial alternativamente Entre etapas húmedas (no demasiado frío) con turbulencias descendiendo del Atlántico y períodos mucho más largos Frío Por la llegada de masas de aire del Polo Norte.

los causa De estas anomalías se pueden encontrar lejos del continente antiguo y más precisamente en la región.El océano Pacífico. De hecho, la existencia de muchacha.

Este fenómeno en particular se refiere principalmente a un enfriándose Temperatura del agua superficial del Pacífico Central y Oriental que afectan frecuentemente al clima de nuestro planeta, con diferentes repercusiones también en Europa e Italia. Como podemos ver en el mapa a continuación, la última lectura de la temperatura superficial del Océano Pacífico (septiembre de 2021) así lo indicó. alrededor de 0.5 ° C más bajo En comparación con la media y en los próximos meses, la tendencia debería ser de Disminución adicional (-1,2 ° C).

Es razonable La presencia de La Niña puede incrementar la entrada de varios trastornos en un Proviene del Océano Atlántico Lo que no encontraría ningún obstáculo por la alta presión que podría volverse hacia el norte de África. La primera parte del invierno, si se confirma, será bastante lluviosa en el sector del centro y norte de Europa, con implicaciones también para Italia. Con el riesgo de olas de mal tiempo que no hay que subestimarY Un poco como sucedió en las últimas semanas.

Aunque ten cuidado muchacha También puede perturbar el comportamiento del Polar Vortex.. Este último se configura como una vasta zona de baja presión centrada casi siempre (de septiembre a mayo) por encima Polo Norte Y todo esta cerrado aire frio Que se produce constantemente en la capa de hielo ártico y que encuentra su salida a través de los centros de depresión orientados al sur, y luego hasta el Mediterráneo (y por supuesto también en Italia), provocando mal tiempo y un fuerte descenso de las temperaturas en unos pocos días. .

especialmente entre enero y febrero Los reales no deben excluirse. incursiones heladas Como sucedió realmente en diciembre de 2020, en marzo de 2018 y en febrero de 2012, solo por mencionar los últimos con nieve cayendo en las principales ciudades e incluso en las costas.

Refrigeración por agua de la superficie del Pacífico