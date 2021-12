Macbeth de Verdi en La Scala, retransmitido en directo por Prima- Corriere.it

de Enrico Girardi

La Prima della Scala sigue viva con los comentarios de nuestra crítica

21.45 El final final, con una restauración de la escena de la muerte de Macbeth, confirma todo lo que se ha escuchado hasta ahora. Nivel Macbeth. Aplausos ¡Sí, no hay victoria!

21.25 El papel del gobernante absoluto en el sufrimiento alucinatorio no es, por supuesto, proporcional a la voz de Netrebko, pero las sopranos rusas dan una lección de profesionalismo, técnica y sensibilidad que solo debe ser elogiada, aunque algunas de ellas no están en perfecto estado. armonía. aplausos

21.12 «Macduff’s Scene and Aria» de Francesco Melli muestran hermosos colores y una artesanía limpia y musical, además de un merecido tono de tenor. Capalita también fue buena, heroica pero no pandey.

21.05 Introducción al cuarto capítulo del maravilloso y desgarrador coro «Patria oppressa». Aquí, también, Chailly no deja más que controlar los tiempos, los colores y la dinámica de forma despiadada. Gran disciplina para los trabajadores del coro. aplausos

19,36 El espectáculo merece una carta para s. Me limitaré a decir que aquí la alta tecnología es la herramienta explicativa definitiva. ¡No se entiende! tiempo de intervalo. Nos vemos en el capítulo tres.

19.18 Después de los Assassins, el gran momento de Banquo que Eldar Abdul Razakov aprovecha porque muestra un estilo agudo y tranquilo. Hermoso hermoso «como caer del cielo»! Y las notas altas que no gritaban hermosas. Lástima que su personaje tenga que morir tan pronto …

19.00 Simplemente no hay suficiente para hacer que el increíble Finale I forme parte del equipo. Pero esto no sucedió. De hecho, la sensación de pavor por la muerte de Duncano es poderosa y poderosa, pero la reacción es elegante … ¡¡¡Qué hermosa es tu «ira» !!! 100% verde! Bueno, el coro es fuerte pero no áspero.