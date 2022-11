Ornella Fagnoni, la trágica muerte que entristeció a Italia: ‘un golpe en el corazón’ | saludar al artista

Ornella Vanoni y este pensamiento estuvo marcado por palabras muy dulces: un saludo que impresionó a las masas.

el pasado 22 de septiembre ornella vanioni Celebró su 88 cumpleaños, siempre con amabilidad y proverbial alegría. Famoso cantante italiano, otra vez Completamente activo en la industria de la música. A pesar de su edad, suele ser invitado a programas de televisión, donde cuenta muchos detalles de su vida profesional y privada. Carrera, profesión de fanny, que se expresa a lo largo 70 años de música popular Fue a través de esas canciones que entró en toda la historia de la música italiana. Desafortunadamente, en el período reciente el artista ha tenido que lidiar con una fuerte caidaprovocando una fractura del fémur.

Ornella Vanoni, según explicó Fanpage, tropezó con una zanja cuando regresaba a su casa en Milán. Ella fue quien le explicó todo Como está el clima, Emisión realizada en Rai 1 por fabio facio. Afortunadamente, alguien la salvó y la llevó al hospital.

Ornella Vanioni y la influencer de Instagram publicaron: «Ahora lo sé…»

«Tragedia – dijo el cantante – Iba a casa, estaba lloviendo y estaba cerca de la entrada de la casa. Hay trabajo en progreso. Oscuro, hoyo como ese y me tropecé. Me caí y me rompí el fémur. De los gritos, un hombre muy amable se detuvo y detuvo el auto. No sucede a menudo. Estaba gritando mucho. Intentó ayudarme pero no fue posible. Llamó a una ambulancia, fui al hospital, leyeron mal la radiografía. Tuve un dolor insoportable durante diez días, y finalmente me operaron.«.

Pero además del dolor físico, Ornella Vanoni también vive con un sufrimiento muy grande relacionado más bien con la esfera emocional. El día de la muerte de Rafaela Carafallecida el 5 de julio de 2021, la cantante quiso desde Milán dedicarle una idea a la inolvidable corista y presentadora.

«Ahora me he enterado de que Raffaella ya no existe; ¡La noticia me llegó como un golpe al corazón!Ornella Vanoni escribió en una publicación de Instagram, y también publicó una foto en blanco y negro de una joven Raffaella Carrà.

La publicación de Fanyoni obtuvo muchos me gusta y también recibió muchos comentarios Por fanáticos que querían saludar y conmemorar a Kara. «hacer televisión Lea en un comentario debajo de la publicación. que tuve el placer de mirar, Simpática, sexy y elegante nunca vulgar. has sido un gran profesional«.