Opiniones | Venezuela espera con González Urrutia

“Es hora de que todos los venezolanos nos unamos”, dice el diplomático Edmundo González Urrutia en un video que apareció en YouTube, su primer mensaje público luego de ser elegido como candidato unificador de la oposición en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. Si no hay más sorpresas o reveses de un sistema que ya eliminó a la ganadora de las primarias, María Corinna Machado, y a la elegida después, la filósofa Corinna Llores.Se le han confiado las esperanzas de traer a Nicolás Maduro, el “autoritario número uno” en el sufrido país del que huye la población, de regreso a su patria o, más probablemente, al exilio en el extranjero.

También es para solucionar esta gigantesca emergencia. En lugar de mirar para otro lado y permitir que Maduro termine de destruir a Venezuela, líderes de izquierda como el presidente chileno Gabriel Buric han estado actuando en los últimos meses para alentar una transición capaz de restaurar la estabilidad en la región.. La transformación afecta al rostro de este hombre de setenta y cuatro años, nacido en una familia modesta de La Victoria (no lejos de Caracas), ex embajador en Argentina (donde acompañó al líder Chávez en 1999 en uno de sus primeros viajes como presidente), artífice del ingreso de Venezuela al Mercosur, autor de Libros dedicados a la política exterior. Luego de culminar su carrera «institucional», González Urrutia se acercó a la Organización para la Unidad Democrática y se convirtió en su representante internacional.

«Nadie puede permanecer indiferente ante la situación de millones de nuestros conciudadanos, familias separadas por la migración masiva, cuya existencia está en peligro».dijo el futuro rival de Maduro, un presidente que, como sugieren las encuestas de opinión, podría ser derrotado en gran medida en elecciones regulares. Según datos de agencias humanitarias, para finales de 2024 habrá casi siete millones de refugiados y migrantes venezolanos en países latinoamericanos, dos tercios de los cuales necesitarán asistencia urgente. Un desplazamiento impresionante que no puede continuar indefinidamente. Mientras tanto, González Urrutia se puso a trabajar. Su lema de campaña será simple: “Todo el mundo con Edmundo”.