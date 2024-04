Rendimiento de Wall Street en la sesión del 26 de abril de 2024

Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron Área positiva Última sesión de la semana.

El índice Dow Jones registró un aumento del 0,4% hasta los 38.240 puntos, mientras que el índice Standard & Poor's 500 registró un aumento del 1,02% hasta los 5.100 puntos. El Nasdaq obtuvo mejores resultados (+2,03% hasta 15.928 puntos).

Definitivamente un día positivo para Alphabet (+9,91% hasta 173,6 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del primer trimestre de 2024, que cerraron con ingresos y ganancias por acción significativamente superiores a lo esperado.

Wall Street también expresó su agradecimiento por el informe trimestral de SNAP (+27,6% a 14,55 dólares). La red social terminó el primer trimestre de 2024 con ganancias por acción de 0,03 dólares, mejor que la pérdida de 0,05 dólares que esperaban los analistas.

hacia atrás, El informe trimestral de Intel estuvo por debajo de las expectativas (-9,2% a 31,88 dólares). El gigante de los chips finalizó los primeros tres meses de 2024 con ingresos por debajo del consenso de los analistas. Los indicadores del trimestre actual no estimularon el mercado.