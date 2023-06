Olympia Milano – Virtus Bologna: jugadas ganadoras y jugadas menos convincentes

Doble beneficio paraOlimpia Milán Sobre el Virtus Bolonia En la serie que merece el tricolor 2023. Después de la Carrera 1 escribimos al respecto Finales de la LBA Patrón del día de la marmotaAqui esta el link) Y carrera 2Aunque ofrece algo nuevo, no se aleja demasiado de un guión de desafío que ni siquiera sucedió hace 48 horas: Olympia más pesimista y más fría cuando más importa, Virtus que a la larga termina siendo víctima de su propio celo y quien se enfrenta a momentos vacíos de Void justo a tiempo parece haber puesto sus manos en el punto muerto del juego. Entre medias, las jugadas ganadoras y otras menos convincentes del cuerpo técnico y de los jugadores, que a continuación resumimos punto por punto…

● En los primeros minutos de la carrera 2 Niccolo Millie Realiza una recuperación acrobática que lo envía a los asientos de la primera fila, pero inmediatamente comienza a correr de nuevo y, en el posterior vuelco frente a él, ya está allí para encontrar, listo para recibir, el pase que vale la falta cometida. haciéndolo rodar hacia la línea. La fuerza del equipo también está en la capacidad de dar ejemplo de su líder… y también en la seguridad, mira cómo pone dos tiros libres que merecen 79-76 5” de la última sirena y obligando a Virtus a formar un trío con un factor de dificultad muy alto.

● Aún en tiros libres: Entrenador Sergio Scarillo, indicando dos fallados Shengelia Con marca de 75-73 para el Milan con una sola mano, dice que definitivamente no puedes dispararle a un jugador si falla en la línea libre. muy cierto, y ni siquiera es por algún detalle (para dejarlo claro a De Gregory) que uno puede juzgarlo, ya que el georgiano cierra, entre otras cosas, de puntuación más alta En camiseta Virtus con 17 puntos en 28 minutos. Pero también es cierto que es a través de ciertos detalles que vienen las victorias: la 18/21 de la linea Olympia Por lo tanto, tiene el mismo peso que 16/24 de Virtus, lo que significa que ambas estadísticas inclinan la balanza del lado de Milán en el segundo juego. Y como anticipamos otros desafíos en nombre de contactos en el equipo colorado, los porcentajes desde la línea podrían ser muy determinantes en el final de la adjudicación del Scudetto.

● Si los tiros libres pueden ser detalles decisivos, yo rebotes siempre estoy E incluso en este elemento Milán tiene hasta ahora más que un balance positivo: 30 a 23 en la Carrera 1, 39 a 27 en el Juego 2, con 13 ataques contra 8 del Bolonia. Era bueno para botar «sin paciencia», con ojo y sentido de la estatura, dijo Lucio Dalla, gran hincha de Virtus al que le faltaban muchos centímetros. Irónicamente, en este momento, son más las botas rojas que las negras frente a los leones las que muestran esta habilidad, con muchos balones tomados por los porteros o los mejores jugadores en situaciones de desajuste. Lo que nos lleva a la siguiente viñeta…

● Después del primer partido, escribimos que Olympia muestra una brecha física bastante evidente en todas las situaciones y a través de las redes sociales un lector de PB nos pidió que definiéramos mejor, porque desde su punto de vista (que respetamos totalmente) la cosa solo se aplica a los porteros. . Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dado el parejo partido entre Shengelia y Voigtmann, incluso los duelos uno a uno entre Shields y Cordinier/Ojeleye y entre Melli y Hines contra Mickey y Jaiteh, ver al Milán pagar en el deporte, ya sea a través de las características de los jugadores individuales (más allá de cm de altura) también desea factores de registro. Pero también hay que decir que tanto en el Juego 1 como en el Juego 2, los hombres del entrenador Ettore Messina fueron muy hábiles para negar el físico de sus experimentados oponentes directos. En este sentido la imagen simbólica reside en un héroe que la representa escudos Se deshace de la guardia. Ojeleye para hacer el hat-trick -único en su partido- que puso al Milan por delante (75-73) en el calentísimo partido final de la vuelta. Pero también las dos únicas canastas Heinz (El que promedia 57-52 en el tercer cuarto y el de regates penetrantes 67-60 en el último descanso) hablan de la misma capacidad para resolver con destreza técnica e inteligencia baloncestística.

● Nuevamente en términos de condición física y clase: en la segunda parte del Partido 2, Ojeleye y Cordinier Marking Shields relevan al estadounidense en una situación difícil durante mucho tiempo, luego el primer lugar en el partido con 18 puntos en 31 minutos en el parquet. Pero solo para asegurar este relé, Entrenador Sergio Scarillo Concesión en la última aportación de la mano caliente de Marco Belinelli (14 puntos, con 4/6 en triples), que es llamado al banquillo en mitad del descanso final para volver solo para la última jugada. En retrospectiva (cualquiera que sea el significado), no fue un gran movimiento. Pero quizás no sea un abandono absoluto para los que saben meter la pelota en la canasta, sobre todo si es también por la tarde.

● en la función asignada a día duro (Está bien, es nuestra obsesión), también hablamos de esperar nuevos héroes en la Carrera 2 que de alguna manera revolucionarán la trama a favor de un equipo en lugar del otro. Las predicciones debían posponerse para el Juego 3, excepto por el jonrón de Virtus de Ughelli, Mickey y Gaiteh, que sin embargo no logró revertir el resultado del primer desafío. Y como en el primer desafío, el acta solo registra un minuto en el parquet para Stefano a no y «ni» para Nicolás mansión. Si en el primer caso hay actuaciones estelares de Hall y Datome para justificar en parte (pero no del todo) el abandono de la anterior aportación de Reyer, en el segundo caso están las puntuaciones de Hackett (8 asistencias, pero solo 3 puntos en el Juego 2 tras 5 con 6 asistencias en el juego 1) y Teodosic (4 puntos, 4 asistencias en el Juego 2) lo que sugiere que llevar a Mannion de regreso a las ligas (aunque ahora está fuera de los planes futuros de Virtus) podría ser un movimiento interesante.

● Al final, la Fip cobra unos miles de euros en multas e pelea en el foro Afortunadamente ahí se cierra, con el campo seguro del lado de Olimpia y Teodosic y Hackett del lado de Virtus (Razones y números aquí). Sin embargo, la esperanza es que ahora todos puedan estar tranquilos, porque "Calcificación del Baloncesto" (copyright de nuestro amigo Werther Pedrazzi) requiere que nos hagamos algunas preguntas. A lo que añadimos una categoría: ¿Cómo es posible que se impida la entrada a los periodistas cuyos asientos no están al margen (todos los cuales pueden ser identificados de todos modos por sus nombres y apellidos en el pasillo alrededor del cuello y civiles según el rol)? el área de medios detrás de una canasta antes del partido "por razones de orden del año" y luego al final del juego mismo en el área detrás de la canasta opuesta, ¿puede el primer fanático ruidoso tener contacto cercano con jugadores que están inevitablemente nerviosos?