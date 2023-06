PlayStation Plus Extra y Premium junio de 2023: se anuncian los próximos juegos de PS5 y PS4, ahora es el momento

L’anuncio afiliado Juegos de PS5 y PS4 llegar a junio 2023 con Complementos y premium de PlayStation Plus Se supone que sucederá esta semana, y específicamente el miércoles 14 de junio de 2023 debería ser el día en que Sony revele oficialmente los nuevos títulos que se esperan dentro del catálogo de los dos niveles principales del servicio de suscripción de PlayStation Plus.

Si todo sale según lo planeado, los anuncios de juegos de PS5 y PS4 en PlayStation Plus Extra y Premium para junio de 2023 deberían realizarse a través de varios canales sociales de Sony en 17:30 hora italiana del miércoles 14 de junio de 2023.

Es difícil estar completamente seguro, considerando que Sony no comunica estos anuncios por adelantado y nunca proporcionó un tiempo estándar oficial, pero hay un modus operandi que parece definitivo ahora en este tipo de comunicación. Dado que este suele ser el segundo miércoles del mes, está previsto que caiga esta semana, es decir, el 14 de junio.

Los nuevos juegos de PS5 y PS4 deberían ser realmente Esperamos que disfrutes de este espectáculo. A partir del martes 20 de junio de 2023, siempre mirando los ejemplos anteriores: también en este caso no hay certeza, pero normalmente la disponibilidad llega el martes siguiente al anuncio, por lo que es fácil hacer una predicción en base a eso.

No hay indicios de posibles presentaciones en el catálogo, ya que no hay avances al respecto, por lo que solo queda esperar el anuncio. Mientras tanto, hemos visto 17 juegos salir del catálogo en junio de 2023, mientras recordamos los juegos gratuitos de PlayStation Plus Essential de junio de 2023 disponibles desde la semana pasada.