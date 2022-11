“Occidente no se engaña a sí mismo, la guerra continuará por mucho tiempo”.

Stanislav Zarin Es Ministro de Estado para la Presidencia del Consejo de Ministros, Viceministro y Jefe de los Servicios Secretos en Polonia. el la conoce bien Rusia Y sobre todo, lo que sucede tras los muros del Kremlin. Su idea es que ponlo adentroContrariamente a las esperanzas de algunos observadores occidentales, permanece firmemente en el poder. Sobre la guerra, dice: «Podría durar años».

Viceministra, Polonia siempre está bien informada de lo que sucede en Rusia. ¿Qué está pasando tras los muros del Kremlin estas semanas? ¿Putin sigue firme o hay un frente interno en su contra?

Con respecto a las amenazas provenientes del este, Polonia sigue de cerca el desarrollo de la situación. Esto se debe no solo a la evaluación del escenario actual, sino también a las condiciones geográficas e históricas. Nuestra experiencia y análisis muestran claramente que Rusia ha sido la principal amenaza para la paz y la estabilidad duraderas en nuestra parte del mundo durante muchos años. Hemos sido testigos, al menos desde hace varios años, de un nuevo ascenso del imperialismo ruso. En esto se basa la política de Rusia, y esto es lo que une a la élite gobernante con el Kremlin. Por ahora, no hay grietas visibles en el Kremlin y los informes emergentes de tensiones apenas tienen credibilidad. Nuestros datos muestran que el Kremlin está unido en torno a las aspiraciones imperiales, y cualquier crítica no se refiere a la estrategia en sí, sino a los medios para lograr los objetivos establecidos.

¿Quiénes son los hombres que quieren reemplazar al zar?

«Por supuesto, no se puede descartar un golpe de estado al frente del gobierno; tales cambios a veces ocurren. En el caso de la tiranía, es sangrienta y brutal. Pero incluso hoy en día no hay una perspectiva real de cambio en el Kremlin. Incluso si eso sucede, debemos recordar una cosa: Rusia es un sistema basado en mecanismos de inteligencia y poder postsoviéticos. Mover los peones en el tablero de ajedrez político de acuerdo con los dictados de los servicios no cambiará el curso imperial de la política rusa.

En su opinión, ¿son ciertos los rumores sobre la supuesta enfermedad de Putin o es solo una esperanza para Occidente?

“Los problemas de salud de Putin se rumorean desde hace años. Algunas de estas noticias pueden ser ciertas, solo por su edad. Sin embargo, este no es un argumento para mirar al futuro con ingenuo optimismo con la esperanza de un cambio en Rusia. Baste recordar la personalidad de Dmitry Medvedev: cuando era presidente, era considerado en Occidente como el rostro liberal de Rusia y un soplo de esperanza para la «democratización de Rusia». Y ahora es uno de los partidarios más radicales de la política agresiva e imperialista de Rusia. Las personalidades en el Kremlin importan menos que las suposiciones metodológicas y estratégicas. Y siguen y seguirán como están: hostiles a Occidente».

¿Cuáles son los próximos movimientos de Rusia en la guerra de Ucrania? ¿Qué podría pasar ahora?

Los ataques masivos con misiles o la destrucción de infraestructura crítica dejan en claro que Rusia quiere continuar la guerra y no muestra voluntad de retirarse. El objetivo principal y a largo plazo de Rusia sigue siendo la conquista de Ucrania o su completa destrucción. Si Rusia decide congelar el conflicto, solo será una pausa estratégica. Esta guerra en realidad comenzó en 2014 y Rusia la congeló durante 8 años. Rusia reanudó sus operaciones en febrero de 2022, cuando vio que habían surgido condiciones favorables para nuevas hostilidades. Si él se lo permite, es posible que ella quiera repetir esa táctica”.

Putin utiliza «misiles desarmados para ojivas nucleares» como cebo. Informe de defensa británico

¿Occidente, en este punto, todavía tiene suficientes armas para enviar a Ucrania?

“Occidente debe encontrar formas de seguir apoyando a Ucrania, porque esa es la única esperanza de detener a Rusia. Si eso no sucede, seguramente habrá otros países que podrían ser víctimas de la agresión rusa. Entendemos, y quizás también Rusia, que cortar los suministros a Ucrania significaría un punto de inflexión en esta guerra y conduciría a una rápida derrota de Ucrania. Por lo tanto, la situación para toda Europa se volverá muy peligrosa».

¿Cuánto durará esta guerra? ¿Es todavía posible la paz?

La condición para una paz duradera es la derrota de Rusia y la recuperación de las tierras ocupadas. Sin embargo, ahora vemos que Rusia no quiere retirarse de la guerra y, por lo tanto, una paz rápida parece poco probable en las circunstancias actuales. Debemos mirar la guerra en Ucrania desde una perspectiva amplia y estar preparados para que el conflicto, con posibles pausas estratégicas, pueda prolongarse durante años».

¿Es Polonia un posible objetivo para Rusia?

No tenemos indicios de que Rusia esté preparando un ataque militar contra Polonia. Desde nuestro punto de vista, es poco probable que Rusia decida atacar territorio de la OTAN. Él entiende las consecuencias. Sin embargo, debido a nuestra posición en el lado este de la alianza y el papel que juega Polonia en el apoyo a Ucrania, somos un objetivo constante de las actividades rusas híbridas, como ataques cibernéticos y operaciones de desinformación. Su objetivo es desestabilizar la situación y, a largo plazo, cortar la ayuda occidental a Ucrania, algo que Rusia intenta conseguir a toda costa.