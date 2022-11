Un virus congelado durante 48.500 años en el permafrost ha vuelto a la vida – Corriere.it

De cristina marrón

El aumento de las temperaturas hace que los patógenos que tienen decenas de miles de años se «despierten». Siete «virus gigantes» han conservado su capacidad de infectar y multiplicarse en el laboratorio

contaminaciones

Si bien 48,500 años pueden ser un récord para el virus, varios grupos de científicos dicen que han Revive bacterias atrapadas en sedimentos, hielo o cristales de sal de hasta 250 millones de años. Sin embargo, no está claro si los organismos eran realmente viejos o si estaban contaminados por las muestras más jóvenes. Los nueve virus resucitados por el equipo de Claverie parecen ser diferentes a los ya conocidos No es probable que haya surgido de la contaminación de muestras por entidades modernas.. el equipo tiene Me deshice de muchos de los virus reanimados porque sus genomas eran demasiado similares a los virus ya conocidos.. Es posible ‘resucitar’ virus de mucho más de 48 500 años, porque el permafrost más profundo tiene hasta un millón de años. Sin embargo, es difícil determinar la edad del permafrost antiguo porque la datación por radiocarbono estándar no funciona más allá de los 50 000 años. . .