Número de teléfono (2) en las primeras fotos: para Carl Bey es «falso»

Nothing Phone (2) se basará en la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm y tendrá una pantalla de 6,7 pulgadas, 0,15 más grande que Nothing Phone (1). La batería será de 4.700 mAh, según ha confirmado Carl Pei.

El CEO Carl Pei no abordó en Twitter las ofertas de Nothing Phone (2) publicadas en línea, y las describió como falsificado. No agregó nada más, y @OnLeaks respondió al tuit recordando que «Tal vez no sea 100% exacto, pero FALSO es en realidad una declaración audaz y falsa.El filtrador especifica que el diseño del teléfono inteligente, así como otros teléfonos inteligentes que se muestran, se creó en base a imágenes en vivo de una unidad de prueba.