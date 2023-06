La UEFA protege a Taylor: en las gradas de la final de la Champions League. Mourinho se arriesga a una sanción de 4 partidos

Aparte de parar: pasó con la máxima puntuación. La UEFA está más que satisfecha con el trabajo del árbitro inglés Anthony Taylor, el polémico pitido final de la Liga Europea entre Roma y Sevilla. De hecho, la Gazzetta dello Sport confirma lo positiva que fue la valoración de su orientación por parte de los órganos responsables: muy bueno en las dos partes no convocado, por no hablar de la no expulsión de Lamela, en cualquier caso detalles de un partido bien gestionado. El árbitro ha borrado los rumores de una posible suspensión en los últimos días, una hipótesis que nunca ha sido evaluada. Y como prueba de la máxima cercanía y protección tras el lamentable atentado en el aeropuerto, Taylor fue invitado junto con toda su familia como invitado de honor. En las gradas del Estadio Ataturk de Estambul para ver la final de la Champions League entre el Inter y el Manchester City.

Un destino completamente diferente al de José Mourinho, que terminó en el punto de mira de la propia UEFA. Se espera una investigación a finales de junio que demuestre el verdadero alcance de la exclusión del técnico portugués. Mucho comportamiento exagerado, empiezas con «Lástima» Dirigida directamente a Taylor en el túnel después del partido. Los primeros rumores hablan de una condena de unos 4 días Para el Especial, también pretende dar una señal y detener lo que ha sido identificado en todos los aspectos como una «estrategia de tensión» adoptada por el Club de Roma para desestabilizar el trabajo del árbitro. Es precisamente por esta razón, irónicamente, que el cuarto árbitro Oliver salió con un hueso roto de la evaluación, culpable de no llamar a Taylor en el momento adecuado durante el juego para permitirle manejar todo con más calma. Sin embargo, la noticia final no llegará hasta fin de mes: primero, hay temporada de archivo.

