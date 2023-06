La conversación en Rusia es ahora sobre las penurias de la guerra y un posible arreglo: un análisis del mundo de la política

“No se esperan protestas contra la guerra ni divisiones entre los hombres del presidente”, explica a Fanpage el analista político Vinogradov. Y aunque «ahora arriba habla abiertamente sobre las dificultades de la guerra y la posibilidad de un compromiso», prevalece la versión oficial de la «victoria inevitable».

La mayoría de los rusos viven en «emigración interna», y no quieren saber nada al respecto. conflicto constante Y no reaccionará a menos que se vea afectado directamente por las tragedias que han estado afectando a los ucranianos todos los días durante más de 15 meses.

El hecho de que Kiev ahora esté bajo ataque y que haya incursiones en territorio ruso «no cambia la percepción pública». El propio Kremlin es «lento en sus reacciones». Como está bajo un hechizo dramático.

Mijaíl Vinogradov, politólogo y presidente de la Fundación de Política de San Petersburgo, es uno de los pocos expertos que no ha sido mimado por la publicidad y todavía está presente en Rusia. Cree que por el momento no habrá disturbios ni de abajo ni de arriba. Los poderosos vecinos de Putin no pueden imaginar el futuro y por lo tanto no actúan.

Actualmente no hay diferencias reales entre ellos. Incluso si hablamos cada vez más sobre las dificultades de la guerra, esto indica que algún día el arreglo y la negociación dejarán de ser tabú. Mientras tanto, la población utiliza la técnica del avestruz.

Parece que el contraataque ucraniano acaba de comenzar, o al menos que sus preparativos tácticos están en marcha. Mientras tanto, Rusia sufre ataques en su propio territorio. ¿Esta situación “despierta” a los súbditos de Putin, que hasta ahora han permanecido indiferentes a la guerra?

No hay cambios fundamentales en la opinión pública. Por supuesto, hay un aumento de la ansiedad, pero no por primera vez (ya sucedió, especialmente después del contraataque ucraniano a fines del verano de 2022, ed.).

¿Cuál es la principal causa de preocupación?

Ataques con drones en Moscú, en lugar de una incursión en la región de Belgorod o un contraataque en el frente ucraniano. Mucho dependerá de si continúan o no los ataques aéreos sobre la capital. Si no continúan, ciertamente no esperaré una ola de pacifismo y un aumento de quienes quieren terminar con este conflicto de inmediato. Sin embargo, si hubiera más redadas en Moscú, esto provocaría una respuesta.

Estás hablando de reacciones contra la guerra. Pero en cambio, podría haber una reacción violenta en apoyo del régimen y el esfuerzo de guerra, ¿verdad? Los ataques a tu puerta conducen al patriotismo más beligerante, no al pacifismo.

Y los sentimientos de guerra no se desarrollarán. La agenda pública está determinada no tanto por las acciones militares como por la eficacia del gobierno o, por el contrario, por los errores -incluida la falta de empatía- que éste pueda cometer.

Los rusos son extraños: ¿cómo puedes ser indiferente a la guerra que está ocurriendo y que ahora ha llegado a tu puerta?

Creo que hay un gran segmento de ciudadanos apáticos que están en una especie de “migración interna”. La apatía siguió creciendo en la sociedad durante algún tiempo. Hoy los sentimientos se han extendido más ampliamente. La gente no quiere saber nada de la guerra. Es incapaz de metabolizar el drama en el que se encuentra. No entiende de qué lado está la verdad y se encierra en sí misma. No habrá interés en las noticias militares a menos que estén relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos en términos de la seguridad de sus familias, la disponibilidad de bienes y el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, en general, poco ha cambiado en comparación con los tiempos anteriores a la guerra.

Las pequeñas manifestaciones recientes a favor del líder opositor Alexei Navalny, que languidece en prisión y corre peligro durante 30 años, ¿no indican que estamos saliendo de un estado de apatía política?

Un intento de protesta el 4 de junio no cambió nada. No solo hubo menos manifestantes, sino que también fracturó a la oposición, generando críticas de quienes calificaron el evento de provocación y de quienes lo vieron como una distracción del tema principal de abordar el conflicto armado ruso-ucraniano. No diré que las protestas fueron ruidosas. Y si sus participantes no son atrapados, pocas personas los notarán.

Incluso la indiferencia rampante en la sociedad. ¿No afecta también al Kremlin? En el caso de las sensacionales pequeñas incursiones de las regiones rusas en la frontera con Ucrania, parece que tardó mucho en reaccionar…

Hay una reacción lenta a los acontecimientos en la región de Belgorod, pero la reacción a los acontecimientos de esta guerra siempre ha sido lenta. Las razones de la lentitud no están claras. Hay diferentes hipótesis: desde la reticencia a recibir información negativa, hasta la parálisis propagandística, pasando por el sabotaje. Pero sobre todo está el hecho de que las autoridades son incapaces de movilizarse a medida que se desarrollan los hechos. Y siguen trabajando en el formato de antes de la guerra.

La mayoría de los analistas políticos creen que los acontecimientos de las últimas semanas han alimentado el pesimismo y las divisiones en la clase dominante del país. ¿Puede alguien rebelarse contra Putin?

Sobre todo, prevalece un bajo nivel de confianza mutua entre las élites. Por supuesto, hay diferentes actitudes hacia las operaciones militares. Pero las divisiones reales solo se producirán frente a los intentos colectivos de diseñar una estrategia de supervivencia y expansión en una realidad futura posterior a Putin. Esto no ha sucedido todavía.

Uno que parece estar «expandiéndose» mucho mientras tanto es el patrocinador del ejército privado de Wagner, Yevgeny Prigozhin. ¿Qué quiere lograr? ¿Fuerza?

Es difícil saber lo que quiere. Ha explotado con éxito la «sequedad» de la agenda y la limitada libertad de expresión, como un «decidor de la verdad». Pero sus objetivos no son transparentes. Se cree que es menos un actor por derecho propio que un pionero de los grupos políticos más importantes. O que las propias autoridades están probando nuevas fronteras en la agenda pública al traer a escena figuras aparentemente extremistas pero controladas. Como Prigozhin, de hecho. Incluso si algunas de sus acciones recientes parecen extremas y fuera de control.

Mientras hablamos, hay una iniciativa diplomática en marcha por parte del Vaticano. Si el contraataque ucraniano pone a Putin en un aprieto, ¿podría haber lugar para algún compromiso que eventualmente conduzca a la paz?

En Moscú se está discutiendo la posibilidad de un compromiso. Pero no hay confirmaciones. Y no hay refutación inequívoca. Sin duda, hay referencias cada vez más activas y frecuentes a las dificultades de lograr la «victoria». Pero la retórica oficial de que Rusia continúa su marcha hacia el éxito militar continuo nunca ha fallado. La pregunta es si este discurso refleja o no el estado de ánimo interno de los principales líderes de Rusia.