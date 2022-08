Nueva función en WhatsApp: chats secretos, pero no para todos | Averiguar como

Nadie puede prescindir de un teléfono móvil porque, por diversas razones, es necesario comunicarse con el mundo en tiempo real. Una de las aplicaciones más utilizadas con seguridad es el whatsapp. Solo aquellos que tienen un sistema operativo específico pueden elegir los llamados chats secretos. Esto es de lo que estamos hablando.

el whatsapp Es un servicio gratuito de mensajería instantánea y VoIP. Te permite conectarte con personas que también están al otro lado del mundo. Funciona en dispositivos móviles, pero también en ordenadores. Para registrarte necesitas introducir tu número de móvil y listo.

el whatsapp Fundada por Brian Acton y Jan Koumex empleados de ¡Hola!. Fue idea de com presentar el whatsapp aplicación movil. A partir de 2015, se sabe que son los más populares del mundo. También se han introducido llamadas de voz. En el mismo año, se crearon enlaces para otro servicio de mensajería: cable (No se puede hacer clic y no se puede copiar).

Lanzado en 2018o WhatsApp para empresas Luego, las pequeñas empresas introdujeron capacidades de llamadas grupales de video y audio. En 2019, se anunció como la tercera aplicación móvil más descargada de la década 2010-2019. Esta vez anuncié la introducción de una nueva opción, es decir, ocultar el estado en línea de los usuarios. Todavía hay cambios realizados hoy. ¿Ejemplo? Las llamadas conversaciones secretas.

Aquí está quién puede crear un chat secreto

En definitiva, hoy en día es posible abandonar grupos sin darnos cuenta o es posible restaurar chats eliminados. También puede enviar un mensaje de texto de incógnito, y esto puede ser una distorsión de los lados positivo y negativo. En términos prácticos, puedes chatear sin mostrar tu número, pero eso puede ser un problema para quienes están del otro lado. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a estas funciones..

Es necesario tener un sistema operativo Android. Así, los que no la tengan tendrán que esperar. Debe crear un perfil invisible, crear un grupo en la sección de la libreta de direcciones y establecer un nuevo nombre. Luego, crea una lista de contactos de los que desea ocultar su estado en línea. ¿Cómo estás? Ve a la Configuración de y seleccione la opción Mostrar contactos y seleccione ajustar o adaptar.

Lista negra de contactos no deseados

Luego tendremos que seleccionar los contactos que queremos mostrar Las personas que no queremos ver serán incluidas en la lista negra. Una vez que haya elegido los nombres, tendrá que hacer clic en ellos «Progresando». Para resumir: en un grupo, puede haber miembros que puedan ver nuestro estado de contacto mientras que otros no pueden debido a nuestra selección.