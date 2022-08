Mundial de Voleibol, Italia vence a Turquía y clasifica a octavos de final

Italia-Turquía 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

–

Ferdinando de Giorgi de Squenzano no cambia la alineación: contra Turquía envía a la cancha al mismo equipo que superó a Canadá. Y el azulgrana responde bien en el acto ante Adis Lagumdzija y sus compañeros (en Turquía, su hermano también hace el papel de segundo rival). Romper 4-5 puntos en el acto aclara las cosas y los turcos se ven obligados a perseguir (en vano). Bueno, la broma, pero también la pared azul es un buen perro guardián. Giannilli distribuye bien a sus compañeros en un esfuerzo por poner inmediatamente a todos en el juego, Turquía falla y Michelto sigue siendo el punto de referencia del ataque azul (7 puntos, 86%). Duele el recibimiento turco y el primer set termina del lado de los blues sin tirones. La música no cambia mucho en el segundo set aunque Lavia solo mantiene buenas proporciones en ataque, por otro lado, saque y bloqueo siguen haciendo su trabajo de forma continua. Rosso (que no participó en la Eurocopa hace un año) en medio de la portería arrolla a sus rivales. Algunos baches en la recepción se deben a baches turcos, pero la nave espacial azul no conoce obstrucciones. Italia se va sin problemas.