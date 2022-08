De Pablo Salom

Los libros de texto de matemáticas de primaria están rotos debido a unos dibujos en los que los escolares pueden pertenecer a alguna sociedad avanzada. Textos contra la moral

El escándalo estalló la primavera pasada, cuando comenzaron a circular nuevos libros en Weibo, el sitio chino de Twitter, lo que generó duros comentarios. Pero, ¿es cierto o no que algunas personas, que desde hace algún tiempo están acostumbradas a inclinarse y someterse, no se avergüenzan de nada y ¿Has olvidado tu país?, escribe uno de los tantos críticos anónimos. Cuando la pregunta llegó a los pasillos del Ministerio de Educación en Beijing, la investigación comenzó de inmediato con la inevitable conclusión: Estos diseños no reflejan los estándares educativos de la República Popular China. Tampoco difunden una imagen positiva de nuestros hijos.