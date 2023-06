«Nuestro mar lleno de víctimas y traficantes es aterrador. Europa evita problemas»- Corriere.it

No, la nueva democracia será lo primero de todos modos (el centro-derecha del Primer Ministro saliente Mitsotakis, Sr. Dr.). La única incógnita es si obtendrá o no la mayoría absoluta”.

¿Cómo se soluciona el problema de los inmigrantes? Europa está inmersa en la lógica de Poncio Pilatos. Se lava las manos. La mayor presión migratoria la tienen Grecia e Italia, y ¿qué está haciendo la Unión Europea? Pretende ayudar a Frontex, la agencia fronteriza. Pero es solo una excusa para seguir sin hacer nada y siempre culpar a alguien más. Me horroriza ver el mar que dio origen a la civilización convertirse en un mar de traficantes de personas y víctimas. Hemos llegado a las masacres y nadie responde. Me viene a la mente mi historia llamada «La era de la hipocresía». Aquí estamos en el medio, y aquí reina la hipocresía”.

Europa propone multas de 20.000 euros para quienes no acepten la redistribución de inmigrantes. ¿Ayudaras?

«¿Estamos locos? ¿Le estamos poniendo precio a la moralidad? ¿A la vida? Hasta ahora, el dinero ha reemplazado todo valor. La sociedad está obsesionada con el dinero. No hay nada más. Me molesta Europa que también pone restricciones a la moralidad. Es bueno para ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania, pero ¿qué pasa con los demás? ¿No necesitan ayuda?