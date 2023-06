¡Internet es legendario! Gana un partido loco y vuela a la final del Scudetto

con el talentoMosconi recibió la asistencia de Spinaccé y se adelantó a los cuatro minutos. con el’Inteligencia, que mostró todo el conjunto nerazzurro tras el gol del empate de Rubino. con el hambre, con el que Pocho Lavelli firmó el sello más importante de su vida en la primera prórroga. con el corazón, que permitió a Castegnaro despejar un tiro de esquina de Conte, pocos minutos después de que adiestrara a Lavelli. con elastuto, eso también de Lavelli que marcó de los suyos tras una acción personal con el tiempo casi agotado. y con el cabezaPorque el Inter venció a la Fiorentina.3-1) Me costó mucho. Lo mismo se exigirá contra Roma Viernes, que por su parte venció al Milán con dos goles limpios, pero habrá tiempo de sobra para pensar en la final. Mientras tanto, sigue siendo una victoria.: sufrido, buscado, sudoroso pero condenadamente digno. Irónicamente, llegó exactamente un año después de la derrota en Ascoli ante el Bologna, cuando Polenghi tuvo que despedirse de su sueño del Scudetto tras encontrarse dos goles arriba a quince minutos del final. ¿Coincidencias?

rima infantil

zarzamora 14Y 12- EspinacasY Mosconi 12. agrega, si se suma, conduce, por: a la tesis indiscutible, que el Inter tiene tres de los mejores delanteros de Italia – 38 sellos totales del tridente de Bollingi – como también lo atestigua 100 goles marcados en la temporada previa al partido en Ancona; A un mensaje claro e inequívoco dirigido a la Fiorentina, estaban llamados a unirse a la Roma en la final; A una conclusión lógica, sobre todo si hay jugadores de este tipo en el campo, es decir gol de apertura. La primera carrera ya es decisiva: Zanchetta elabora Spinacè en formato verticalquien saca a pasear a su inmediato adversario y le ofrece chocolates Mosconi. frente a vannucchi oraciónCon la zurda en el segundo palo y el Inter arriba. El enfoque perfecto del equipo perfecto, especialmente en las últimas semanas, también considerando el 4-0 en el partido de vuelta contra el Parma. Los traductores 4-3-1-2 de Polenghi ahora se pueden repetir como una canción de cuna: Garonetti y Chiesa en el medio, Re Cecconi y Cocchi en las calles, Zanchetta en el medio con Venturini de un lado y Tijani del otro, De Pieri detrás del dúo Mosconi-Spinaccè. Galloba también confió en sus leales, salvo Braschi: su sitio es para Cabrini, que vuelve así al once inicial tras el partido de vuelta ante la Juventus. Por lo demás clásico El 3-4-2-1 pretende potenciar las características de los centrocampistas ofensivosPuzzoli y Rubino, el máximo goleador de todos los tiempos con 29 sellos.

otra vez

Ni siquiera tiempo para celebrar la ventaja de ello. El Inter se ve obligado a cuidarse las espaldas. La razón siempre son ellos, Puzzoli y Rubino, que junto a Caprini forman un tridente de saques capaces, al minuto (9′ y 10′) e inmediatamente después del sello de Mosconi, de asustar un poco a los nerazzurri. Las acciones son geniales, sobre todo porque ven campeones a todo el departamento ofensivo, Los resultados son un poco más bajos.: Quedan dos tiros, uno desviado de Puzzoli y otro alto de Rubino, que no requieren intervención de Tommasi. A su regreso del vestuario, la Fiorentina se volvió a poner peligrosa, esta vez al sacarlo con un toque Centro diario de Ruby: el primero le quita el balón a Fortini, que es bueno cortando el campo hacia dentro, y se lo sirve al segundo que no lo piensa dos veces y A una altura de dieciséis metros, dispara a portería. Comparado con el try de la primera mitad, el gol es definitivamente mejor, tanto que Tomasi no puede hacer nada para evitar el gol número 30 de la temporada del delantero toscano (3). estar en ello Otro comienzo de juego Se percibe tan inmediatamente, que los únicos tirones -uno por cada lado y ambos bastante débiles- son un cabezazo impreciso de Rubino (11′) y un flojo zurdazo de Spinaccè (15′).

Vamos a empezar de nuevo

Los ritmos de la primera mitad recuerdan tanto a esa espectro adicional No solo se está acercando, sino también haciéndose realidad. Tras la introducción de Castegnaro y Mancuso, Polenghi también rediseñó por completo el ataque: por dentro Pinotti y Fregaderos para Spinaccè y Mosconi. Es el paso crucial y por qué tiene un nombre y apellido precisos, incluso si un apellido es suficiente: mateo se ahoga, para los amigos de Pocho. Firma al primer balón jugable El objetivo de la nueva característica: Mancuso sirve a Castignaro, que a su vez mete un centro raso que Lavelli convierte en oro con su impresionante zurda (8′). La segunda parte de la prórroga es una mezcla de emociones: genial para el Inter porque Lavelli aprovechó el gol dejado desguarnecido por Vanucci y puso el 3-1 definitivo tras una gran medida personal, Para la Fiorentina un poco menos Dado que Conte había tomado represalias dos minutos antes con un disparo seguro de Castegnaro, en circunstancias milagrosas, en retrospectiva es la última oportunidad para intentar nivelar el partido.

Mesa

Inter-Fiorentina 3-1

Goles (1-0, 1-1, 3-1): 4′ Mosconi (I), 3′ st Rubino (F), 9′ pts Lavelli (I), 14′ pts Lavelli (I).

Inter (4-3-1-2): Tommasi 6.5, Re Cecconi 6.5, Cocchi 7 (22′ st Castegnaro 7.5), Zanchetta 7 (22′ st Mancuso 7), Garonetti 6.5, Chiesa 7, Venturini 7, Tigani 6.5, Mosconi 8 (1′ st Pinotti 7), De Pieri 6,5, Spinaccè 7 (1 punto Lavelli 9). Disponible en Castelnuovo, della Mora, Mai, Ortelli, Foix. Manada de polenghi 7.5.

Florentina (3-4-2-1): Vannucchi 6.5, Cuomo 6.5, Trapani 6.5 (26′ st D’Amato 6.5), Conti 7, Sadotti 6.5, Kouadio 6.5 (13′ st Giusti 6.5), Fortini 7 (9 puntos Bertolini sv), Deli 7, Caprini 6.5, Puzzoli 7.5 (26’st Braschi 6.5), Rubino 8. Disponible. Leonardelli, Cerrudo, Martini, Vascoto, Pellicano. Rebaños Gallup 6.5.

mandar: Caruso de Viterbo 7.5.

ayudantesSyracuse de Sulmona y Dettori de Lanciano.

cuarto hombre: Ghinelli de Roma.

Los afortunados: Rubino (F), Kouadio (F), Chiesa (I), Zanchetta (I).