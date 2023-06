Horóscopo de mañana 23 de junio de 2023 para todos los signos según Barbanegra

Horóscopo de mañana 23 de junio de 2023: Esto es lo que predijo Barbanegra y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectarán a todos los signos.

Horóscopo de mañana 23 de junio

Aries. 21/3 – 20/4

El tránsito de la Luna en Leo es tu inyección matutina de confianza, dándote glamour y carisma. Excelente actividad y desempeño empresarial. Los fuegos de la pasión que encienden tu corazón e infunden una necesidad irresistible de enamorarse.

toro. 21/4 – 20/5

El carrusel de humor de una tarde se calma. Recupera tus puntos fijos: realismo, lógica y abrazar a la familia. No te dejes llevar por metas improbables cuando tienes algo tangible a la mano.

mellizos. 21/5 – 21/6

Afronta la mañana con determinación y optimismo. Trabajo y ocio encuentran un punto de equilibrio, mientras tus amigos te recargan de ilusión. No perderá la oportunidad de destacarse, sin eclipsar necesariamente a quienes lo rodean.

cáncer. 22/6 – 22/7

El nivel de energía y la eficiencia son buenos, pero el amor está oculto hoy. Tienes un poco de fe y un poco de paciencia para creer en la sorpresa. Se avecinan posibles avances profesionales, pero no pise el acelerador. Ojos abiertos en las amistades.

León. 23/7 – 23/8

Es probable que haya algún parpadeo en la pareja, especialmente si permite que los miembros de la familia y los parientes participen en su vida amorosa. La economía se está recuperando, pero es demasiado pronto para declarar la victoria y darse el gusto de gastar mucho dinero. Disfruta las cosas pequeñas.

Bakr. 24/8 – 22/9

Los sentimientos felizmente toman un descanso, y las posibilidades de encuentros atractivos son mínimas. Las historias calientes no están excluidas, pero no irás más lejos. Una decisión importante, quizás un poco arriesgada, no debe tomarse a la ligera, pero no seas demasiado cuidadoso.

balance. 23/9 – 22/10

Al despertar, con la Luna favorable en Leo, la imagen y el éxito social son palpables. Obtenga admiración y respeto con gratitud. Usa tu poder de persuasión para resolver un conflicto doloroso y quizás obsoleto.

el Escorpion. 23/10 – 22/11

Cambios de humor, pero evita situaciones cerradas, ahora más que nunca necesitas el cariño, el aprecio y el consuelo de los demás. Si acabas de conquistar un nuevo corazón, sentirás alegría y agonía… ganando profundidad y estabilidad.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Con la dama blanca en Leo no te faltará calidez, dinamismo y energía por las mañanas y en lo que a estudios y negocios se refiere, estás en un barril de hierro. En un viaje divertido, es posible que no conozcas a tu alma gemela, pero habrá muchas oportunidades para divertirte.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Mantenga su mente flexible en lugar de ser rígido en sus poses. La imaginación no es enemiga de la lógica, sino su complemento. En primer lugar, aclara tus pensamientos y esfuérzate por lograr una mayor comprensión al exponerlos.

Acuario. 21/1 – 19/2

Con tu prójimo, en primer lugar con tu pareja, no seas terco con las tonterías, presta atención al sentimiento central y profundo que te une. Tendrás que enfrentarte a asuntos muy delicados, pero si no te rindes, encontrarás soluciones efectivas.

Pez. 20/2 – 20/3

El viernes es reflexivo y profundo, para una estancia tranquila en casa o un paseo por el campo. Ideal para iniciar un tratamiento integral. Podrás embellecer la casa y realizar creaciones bonitas y elegantes. Habrá un golpe sorpresa en la puerta.