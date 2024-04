«Nuestra primera marca, el mundo nos envidia».

generoso – “Creo que todo el mundo sabe lo que es el Made in Italy, pero siempre es mejor repetirlo, porque es eficaz en términos de reputación de marca”.. Renato Ancorottisenador de la República y empresario del sector cosmético, aprovecha la oportunidad La primera Jornada Nacional del “Made in Italy”.Ayer celebró su cumpleaños. leonardo da vincipara enfatizar su importancia.

“Esta marca incluye todos los sectores que son envidiados en el exterior. Italian Style es la tercera marca más grande del mundo después de Coca-Cola y Visa. Hoy en día también respalda nuestra reputación”. La reputación de marca de la que habla Ancorotti. Es el resultado de un conjunto de percepciones, valoraciones y expectativas que diversos stakeholders tienen hacia una empresa o marca, que son resultado de factores como la historia, la comunicación y el comportamiento de la empresa adoptados a lo largo del tiempo.

Ancorotti Cosmetics también contribuye a dar a conocer en el mundo la calidad de los productos italianos, como explica el propio propietario con los números en la mano: «El año pasado, de una facturación de 115 millones, exportamos 100 millones de euros. Este año llegaremos a los 160 millones, de los cuales 135 serán exportaciones. La cosmética es una de las marcas líderes en nuestra economía. Genera unas ventas de 15 mil millones de euros, que, incluyendo la cadena de suministro, ascienden a 35. Si grandes empresas como Ancorotti Cosmetics ya tienen una influencia importante en los mercados internacionales, Ancorotti dice que se puede hacer mucho por las pequeñas empresas: “Anonimato Made in Italy”. Por su tamaño es difícil internacionalizarse. Pueden exportar más si construimos un sistema para valorar sus productos. Hay que acompañar y apoyar a las pequeñas empresas en este camino, quizás empezando por provincias como la nuestra, donde no falta la excelencia”.

El empresario de Crema también se centra en el problema de la protección de la marca Made in Italy: «Hay un creciente interés por el estilo italiano.. También hay mucho espacio para crecer. Sin embargo, se deben hacer más esfuerzos para aprovechar las oportunidades en el extranjero. Nuestro sector agroalimentario exporta más de 60 mil millones de euros al año. Pero si nos vamos a distintos países europeos o Estados Unidos, vemos que hay productos con nombres y packaging que recuerdan a Italia, pero escrito en letra pequeña “Made in Germany” o “Made in USA”. Hay consumidores que compran pensando que el producto es italiano. Estos son nuestros futuros clientes. El gobierno y las empresas italianas deben trabajar para dar a conocer nuestros productos en el extranjero. El consumidor debe ser consciente de lo que compra. «Es un mercado que vale miles de millones».

Según Ancorotti, el “Made in Italy” resume las capacidades y la creatividad de nuestro país, que otros no tienen. «El aspecto artístico y cultural también es importante». En el Día Nacional del «Made in Italy», no puede faltar la mención al descontento mostrado por los usuarios hacia el instituto que lleva este nombre.. “Las cosas nuevas siempre dan miedo”, dice Ancorotti, y es posible que las familias de los estudiantes se hayan sentido abrumadas ante esta sugerencia. Definitivamente necesita una mejor explicación”. Lo mismo se aplica a los cursos de educación técnica superior de posgrado.

“En Alemania funcionan y en Italia es difícil hacerlos atractivos.. En mi opinión, falta una orientación eficaz. En Corea hay un centro específico donde si quieres ser bombero te hacen hablar con un bombero y te enseñan cómo apagar un incendio. De esta manera sabrás si tienes la competencia”. Volviendo al verdadero Made in Italy, Ancorotti está dispuesta a aumentar su contribución a la difusión de la marca en el mundo.. En agosto se pondrán en funcionamiento los tres nuevos almacenes, junto al cuerpo central de la antigua Olivetti, donde se activará la producción de perfumes que enriquecerán la oferta. El propietario de Ancorotti Cosmetics -uno de los gigantes del «Valle de la Cosmética»- está ampliando la sede ubicada en el polígono industrial de Santa María con el objetivo de ampliar el perímetro de negocio y lograr importantes beneficios laborales. La superficie pasará de los 45.000 metros cuadrados actuales a un total de 50.000 metros cuadrados. Todo hecho en Italia.

“Se vislumbra un nuevo récord en el sector agroalimentario “Made in Italy”.. En 2023, las exportaciones alcanzarán los 64 mil millones de euros, alrededor del 10% de las ventas exteriores totales de Italia. A finales de este año pueden registrar otro aumento de valor de hasta seis puntos porcentuales”, dijo ayer el presidente de la Confagriculturaltura. Massimiliano GiansantiCon motivo del Día “Made in Italy”.

“Las crecientes tensiones internacionales y el aumento del coste del transporte marítimo y de los productos energéticos ensombrecen las perspectivas económicas, pero si se confirman las previsiones, La brecha con España se cerrará en gran medida. Se trata de un resultado que parecía inalcanzable hasta hace unos años.“, confirma Giansanti.

“En todo el mundo, nuestros productos son conocidos por tener exigencias de sabor, calidad y sostenibilidad difíciles de igualar, y también porque están asociados a la excelencia de la dieta mediterránea. Detrás de los éxitos también se encuentra el compromiso continuo de todas las empresas de la cadena de suministro para interpretar las señales provenientes del mercado, anticipar la evolución de la demanda y aumentar la competitividad, gracias a inversiones e innovaciones.

Los puntos fuertes de nuestro sistema son la diferenciación productiva, la flexibilidad y la apertura a las innovaciones tecnológicas. Precisamente para aprovechar al máximo estas exigencias competitivas en el mercado nacional e internacional, “Mediterranea” fue fundada por Confagricoltura y la Federación Italiana de Alimentación.

“La agricultura italiana ocupa el primer lugar en Europa en términos de valor añadido. Por lo tanto, sumando la calidad y excelencia de la producción agrícola italiana a las fortalezas del sector industrial, está claro que el sector agroalimentario del país tiene el potencial de convertirse en el “número uno” del mundo. Nuestras exportaciones podrían ascender a medio plazo a 100 mil millones de euros”, señala el presidente de Confagricoltura.

“Por supuesto, es necesario mejorar los servicios logísticos para reducir los costos de transporte que son superiores a los de la competencia. Debe reforzarse la asistencia a las empresas que deseen entrar en los mercados internacionales. Necesitamos centrarnos en abrir nuevos puntos de venta y mejorar nuestra presencia allí donde, como en el continente asiático, actualmente está por debajo de su gran potencial. En China, por ejemplo, el valor de las exportaciones agroalimentarias italianas asciende a sólo 580 millones de euros. En Japón, el consumo per cápita de productos “Made in Italy” en este sector asciende a sólo ocho euros, frente a los 20 euros registrados en Estados Unidos.

“El hecho es que, concluye Giansanti, para exportar más, primero y ante todo debemos producir más. Es un objetivo que sólo podrá lograrse si las empresas de la cadena de suministro, desde el campo, desde el agricultor hasta el producto final, son eficientes, competitivas y capaces de garantizar márgenes económicos suficientes.