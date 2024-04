Obispo apuñalado en la policía de Sydney: un acto de terrorismo – noticias de última hora

La policía australiana ha confirmado que el apuñalamiento de un obispo ortodoxo en una iglesia en las afueras del oeste de Sydney por parte de un chico de 15 años fue un «acto de terrorismo». Las autoridades explicaron que el motivo era religioso y pidieron a la enojada comunidad local que se calmara. «Después de revisar todo el material, he declarado que se trata de un incidente terrorista», dijo la comisionada de policía de Nueva Gales del Sur, Karen Webb, en una conferencia de prensa.



Webb dijo que el ataque fue considerado un acto de “extremismo” por motivos religiosos que aterrorizó al público, tanto a los feligreses como a las personas que miraban la misa que se transmitió en vivo en línea. Webb dijo que el sospechoso era «conocido por la policía» pero que no estaba en ninguna lista de vigilancia terrorista. Agregó que los oficiales que respondieron al incidente pronto fueron atacados por gente enojada afuera de la iglesia. «La gente utilizó lo que tenía disponible en la zona, incluidos ladrillos, hormigón y barricadas, para atacar a la policía y lanzar ataques con cohetes contra la policía, su equipo y sus vehículos». Los agentes heridos fueron trasladados al hospital durante la noche, dijo Webb, sin dar cifras. Añadió que la multitud dañó veinte vehículos policiales. “Esto es inaceptable y quienes participaron en los disturbios pueden esperar que alguien llame a su puerta.



Puede que no sea hoy. Puede que no sea mañana, pero lo encontraremos y vendremos a arrestarlo”, aseguró Webb.









