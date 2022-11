Noticias – SOS Fanta

Esta noche terminarán los compromisos europeos de los italianos en Europa y la Conference League. Y el viernes comenzará la nueva jornada de la Liga italiana, con el Udinese-Lecce líder a las 20.45 horas. Estas son las noticias que llegan desde las canchas y los diarios en clave del fútbol fantasía:

Sassuolo Hay al menos una esperanza para Domenico Berardi En clave Empoli. Este Dia El resto de Carlino Hablando de un posible regreso al banquillo desde fuera Sassuolo Para el próximo desafío del torneo: mañana se decidirá, él también hablará Dionisio ¿Quién dictará sentencia? Mientras tanto, al menos hay esperanza de llamar, mañana entenderemos si puede ser un hecho o si se mudará a Roma a mitad de semana (se quedará a trabajar en Sassuolo el fin de semana sin hacer el viaje). , eso es una duda): «Domenico Berardi puede estar en el banquillo del Empoli Traore aún no está en la cima. Mientras me pregunto acerca de un archivoAl menos una chance de llevar a Berardi al banquillo, las citas de Luca D’Andrea y el trabajo potencial 1′ para Castellani toman su lugar. Stanti, además de la mencionada Duda-Berardi e A la ausencia suspendida de Llorente, que tampoco es un caso ideal todavía para TraoreEl joven extremo napolitano parece ser el más avanzado en la jerarquía escribiendo la carrera que se acerca desde Niroverde al partido de ida en Empoli. D’Andrea, como en Bérgamo y Turín, jugará por la derecha, mientras que por la izquierda en el aspirante a una camiseta están Traore y Seid, siendo Kyriakbulos una posible opción si se quiere ‘suavizar’ el tridente con un aire más defensivo. jugador que un delantero ‘puro’. Por lo demás, muchas confirmaciones respecto al Napoli, comenzando por la bisagra defensiva confirmada en Erlic y Ferrari hasta el final en las dos diagonales del medio campo, que ahora no ignoran a Frattisi, López y Torstvedt”, según leemos.

Dybala esta noche paulo Dybala Estará en la grada del Olympique junto a su novia Oriana para animar a sus compañeros en el partido decisivo ante el Ludogorets. Como Corriere dello Sport«El argentino entrena dos veces al día y pronto comenzará a hacerlo también con el balón. Mañana se le realizará una nueva resonancia magnética para evaluar su progreso».

Zaniolo – Lo que filtra sobre la gestión de Niccolo Zaniolo En la casa de Roma con llave de Ludogorets. revelarlo hoy Gazzetta dello sporttras rebajar la eliminación y el entrenamiento de ayer: «Niccol está bien, como vimos ayer en el entrenamiento, hizo de todo con sus compañeros, de principio a fin. Y entonces Mourinho puede respirar aliviado. A pesar del golpe -muy fuerte- ella recibió el lunes por la noche en Verona, en El golpe que expulsó a Dawidovic. En resumen, Nicolo debería estar regularmente en su lugar esta noche. Sin embargo, la decisión final solo se tomará hoy, también dada la cantidad de hematoma en el muslo que tiene. «Se ha reabsorbido. Nicolo formará parte del partido, tanto desde la salida como en carrera. Porque si puede doler desde la salida, más en carrera, sobre todo si hay que abrir algunos espacios para deslizarse», leemos.

Roma – Los dos titulares lo anunciaron ayer en rueda de prensa de Mourinho: El Shaarawy e Ibrahim jugarán a partir del 1′. Roma-Ludogorets esta noche. A la izquierda está el faraón, con el favorito de Karsdorp a la derecha; En el mediocampo, la dupla Cristante-Cámara sigue en el primer lugar, persiguiendo a Matic. en vez de mancini colgadoKumbulla está listo en defensa junto a Smalling e Ibáñez. En el ataque Ibrahim de hecho, con Pellegrini y detrás Uno entre Zaniolo y Belotti. El favorito de Nicolo entre los dos, ayer regular en el grupo, aunque no al 100%: se espera la carrera de relevos.

su origen -Siro Propiedad Se quedó en Formello para no perder un tiempo precioso y trabajar para el derbi. Siempre ha sido su gran objetivo, a pesar del pronóstico inicial de unos 40 días para una recuperación total. hoy es Corriere dello Sport Ella explicó sus términos:Está decidido a ganarse la convocatoria del derbi. Tiene cuatro días para completar el proceso de curación. Ayer reapareció sobre el césped al rematar la Lazio, y se marcharon a Holanda. Cursos de campo sin aceleración y una entrevista con Sari. Luego volvió a trabajar en el gimnasio, se ejercitó con la pelota. Procede la rehabilitación. El cuerpo técnico y médico le volverá a evaluar mañana a su regreso de Holanda. Unmoved no puede tener el legado para jugar desde el principio. Sin embargo, no se excluye en modo alguno que pueda ser llamado. Sarri ya estaría encantado de llamarle y traerle al banquillo para el derbi. La decisión se tomará entre mañana y el sábado‘, ha sido leido.

Lacio – La mayor sorpresa para entrenar en casa Lacio Quizás Romero. Es el favorito en la segunda vuelta con Cancellieri para unirse a Felipe Anderson y Zaccagni en el tridente ofensivo con el Feyenoord. Un asiento a la vista para Pedro, aún en boxes estacionarios. será entrenamiento de conducción Milinkovic-Savic, inelegible y ausente en el derbi: Jugará con Marcos Antonio y Pasek, el favorito sobre Luis Alberto y Vecino. Línea de fondo con Lazzari, Casale (sobre Gila), Patrick y Hessage (por delante de Marusic).

IBRA – Ayer al final del partido de Champions que el Milan ganó 4-0 al Salzburgo, las cámaras de video de Amazon Prime captaron una revolución Ibrahimovic: «Y no anden diciendo que no juego -como dice el delantero sueco-. ¡No tienes que hablar! Si no lo escuchas de mí, ¡no hables! «. La reafirmación de los hechos sugiere que iba dirigida a quienes hablaban de la posibilidad de su retiro inminente. Actualmente, Zlatan se está recuperando de una cirugía de rodilla y debe regresar en 2023 (aún no se ha establecido una fecha). hablando de eso hoy Gazzetta dello sport: «El partido de ida de los octavos de final está programado para febrero, cuando se supone que Ibrahimovic pueda regresar al campo después de lesionarse la rodilla. A sus 41 años, Zlatan podría convertirse en uno de los 5 jugadores más viejos en jugar en el Champions League y hasta los más veteranos (Totti en 38 en la Champions League de 2014 y Olsen en 39 en la Champions Cup de 1960), según informó.

Vas a Continúa el estado de alarma en casa juventus. Ayer también perdió Moise Kean, que es segundo tuttosport «Es casi seguro que no podrá recuperarse para el Inter el domingo, pero Allegri espera a su disposición el regreso de Dusan Vlahovic, ausente en los dos últimos partidos por una inflamación en la zona de los aductores (que aún debe ser manejada). Allegri también planea restaurar a Bremer y Di María”, confirma el diario. Y ayer también volvió al campo Federico Chiesa, nueva arma de los bianconeri en el partido. Para conocer, tras los próximos entrenamientos, el palmarés del defensa brasileño y argentino.

Morilla -«Este es el examen matutino de Louis Morillaquien experimentó una ligera distensión muscular.” Hablemos de eso hoy Gazzetta dello sportConfirmando la indiscreción filtrada ayer sobre la situación del atacante. Ha parado en las últimas horas en los entrenamientos y es una gran duda para el Napoli, los controles estarán más claros de cara a los próximos tres partidos antes de la suspensión. Mientras tanto, el primer diagnóstico es una tensión muscular leve.

infieles – bajo valor Kvaratskelia Con la Copa del Mundo en espera, ahora está cada vez más cerca. Gazzetta dello sport Hoy se centró en el desempeño de la joya del Napoli en esta primera parte de la temporada: “Cuando tienes avales a cierto nivel, los precios suben y hoy es difícil responder a la pregunta del valor de Khvicha Kvaratskhelia más o menos un personaje preciso. No es fútbol de fantasía, porque estamos hablando de valores que pueden ser asumidos por los mejores clubes y, por lo tanto, deshacerse de ellos. Sin duda, estamos hablando de un jugador que fue comprado por Napoli la primavera pasada. 10 millones y hoy agregar un cero detrás de este número no está muy lejos de la realidad. Delanteros como el georgiano, capaces de inventar jugadas en cualquier giro de un partido y determinar eso, son un bien escaso y la continuidad que ha mostrado KK77 hasta ahora ha dejado atónita a Europa. Pero hay un hecho irrefutable más allá de los intereses y ratings: El Napoli Shield es infiel con un contrato de cinco años que vence en 2027 y la opción de extenderlo por un año más. Acuerdo sin cláusulas de terminación Así, en efecto, deja sin vender la joya georgiana, que gana 1,5 millones netos más bonos, acertando unos 2 en la temporada 2026-27. De Laurentiis no tiene intención de venderlo”, leemos.

Nápoles – Nuevas tropas en casa. Nápoles Para el próximo partido contra el Atalanta, la liga italiana, y de eso habla hoy Gazzetta dello sportque se centra en posibles cambios de Luciano Spalletti: «En ese sentido parece probable que esté en la corte de Joyce Mario Roy, Peter Zelensky y Herving Lozano regresan como Angelinos. El cambio por cada apartado es el estándar por el que hasta ahora sigue el técnico toscano. Luego tenemos que evaluar cómo explotar mejor el potencial de los atacantes, dado que detrás del máximo goleador del torneo Victor Osimhen, Giacomo Rasbadori y Giovanni Simeone están presionando y pidiendo espacio”, como leemos.

fiorentina – Pocas dudas sobre el entrenamiento. fiorentina, que se prepara para disputar el campo en Letonia contra RFS. Así Firenzeviola sobre las elecciones en las que coinciden todos los diarios deportivos: «No hay duda en la formación o sufragio del italiano que sustituirá a Terracciano con Gulinien defensa Venir Y el Terzic En los carriles con el centro el cuarto Y el Igor. Frente a la cuarta línea mandrágora Y el Duncancon Icono de Barac Y el saponara Sobre los trocares para dar apoyo a Cabral En frente de mí».

