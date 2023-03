«Nochevieja loca, 20 chupitos por noche y mi relación con la Juventus»

ferrara – El ducado de Ferrara está cerca de él, pero no niega la elección a su amigo Daniele de Rossi. Radja Nainggolan vuelve a estar en los titulares después de una entrevista con Walter Sabatini, en la que el ex-Dis Roma lo golpea suavemente. Y él, el ninja, no se detiene y responde al exmánager de los giallorossi. «Yo lo llamé – Anunció en una entrevista con Coursera – Le dije que ocho tragos no son suficientes… Yo también bebo veinte. Y luego voy al campo de todos modos. Sabatini me quiere, está convencido de que pude haber hecho máspero siento que lo di todo».

aumenta fuera de la cancha

«Tuve la noche más loca en Roma, en la víspera de Año Nuevo – recuerda el excentrocampista gialloruso – Mis videos borrachos dieron la vuelta al mundo: La sociedad se volvió loca: Tenían razón. Amo a Totti, éramos felices juntos. El final de tu matrimonio es algo que le pasa a mucha genteLa vida no es programable.

Entrenadores y selecciones

«En Inter Conte estaba claro – continúa Nainggolan – Me dijo que yo no era parte del proyecto, agradezco su honestidad. Con Spalletti en la Roma me fue muy bien mientras que en el Inter no jugué mucho. Siempre me dice cosas a la cara. ¿Mourinho? Es tan instintivo como yo». El jugador no se arrepiente de su carrera y defiende sus elecciones incluso después de un tiempo. “¿No, la Juventus? Era fuerte, pero no ganó solo por la habilidad: fue fácil. En 2014 perdimos 3-2 contra la Roma, con dos tiros fuera del área”.