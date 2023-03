WhatsApp, el truco que lo cambia todo: por fin puedes volverte invisible

Junto con el spam, es una de las mayores fuentes de estrés para los usuarios de WhatsApp: la capacidad de que otros vean si estamos en línea y cuándo nos vieron por última vez.

Los métodos ideados para encubrirse y hacerse «invisible» a los ojos de los demás (a menudo cuestionados) son bastante radicales. Pero existe un truco gracias al cual la cuestión se puede resolver cómodamente y en pocos segundos. De una vez por todas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, lo tiene Revolucionó la forma en que nos comunicamosCambiando profundamente la forma en que socializamos. Frívolo decir. Pero seamos sinceros: junto a las indudables ventajas de poder intercambiar mensajes, vídeos y fotos en tiempo real, la aplicación creada en 2009 por Brian Acton y Jan Koum tiene una especial situación incómoda para lidiar con eso Cientos o más mensajes por día. Y la perspectiva de tener que responder a cada uno de esos contactos, aparte de las conversaciones laborales y de la empresa, pero eso es otro asunto, no suena particularmente emocionante ni siquiera para la persona más extrovertida del mundo.

Sobre todo porque al otro lado del teléfono siempre parece haber alguien al acecho que, al leer incorrectamente su estado en línea, ha llegado a la conclusión de que tiene intencionalmente ignorado. Con todo lo que ello conlleva, es decir, lanzar una serie de La rumiación bordea la paranoia. Lo que inevitablemente culmina en la fatídica pregunta estilo interrogatorio de la policía: «Estaba en línea, y te vi: ¿por qué no me respondiste entonces? ¿No acabas de ignorarme? «.

En definitiva, pensamos que se trataba de una red social y en cambio nos encontramos inmersos en la dinámica de KGB o Stasilandia. Es fácil responder que estamos dispersos, que estamos ocupados con cosas completamente diferentes, etc. No hay mucho que hacer. Ya hace la fatídica pregunta que crea tensiones y vergüenza, alimenta a un clima de sospecha Lo que podría dañar las amistades. Peor aún, la persona que ha sido ignorada (voluntariamente o no) a partir de ese momento se sentirá casi «digno» Monitoriza tus movimientos en Internet.

WhatsApp, trato severo (incluso demasiado) para evitar problemas

Muchos, para evitar ser molestados o sortear preguntas inapropiadas, se ven obligados a correr para ponerse a cubierto. Entonces terminan (no literalmente) poniendo WhatsApp en el refrigerador. Ábrelo cada vez menos Para no ser abrumados por un tsunami de mensajes de todo tipo.

Pero ahora los obsesionados con WhatsApp lo pondrán a disposición otra carta Para no llegar a decisiones tan drásticas. Hablemos de un truco que nos permitirá hacerlo Chatea sin que nadie se dé cuenta.

¿De qué está hablando? Simplemente volverse invisibleel. Pero no necesitas usar el anillo de Frodo (o más bien el de Sauron) o la capa de invisibilidad de Harry Potter. Más modestamente, WhatsApp finalmente ha pensado en mí Nuevos trabajos Para resolver el viejo problema.

WhatsApp, el truco para que no te pillen online

La premisa básica de la que debe partir toda discusión es que nuestra privacidad merece protección siempre y de todos modos. Pero este no es el único punto. Podremos obtener un archivo. El dominio mínimo de nuestro tiempo ¿Y de nuestras elecciones sin caer en la preocupación de una respuesta permanente en tiempo real? Por eso parece sagrado dejarnos la elección de la decisión con total libertad, Si responder a los mensajes de WhatsApp en tiempo real o más tarde. sin necesariamente tener que pedir cuentas a alguien o enfrentar repercusiones (en algunos casos más similares a la venganza o una pequeña vendetta privada).

Una pregunta que se ha hecho WhatsApp a lo largo del tiempo. Por ello, la aplicación más utilizada del planeta ha desarrollado nuevas funciones para satisfacer las necesidades de sus usuarios. En este caso para aligerarlos de gran peso. Entre estas nuevas funciones, una de las más específicamente útiles es la siguiente: La función que te permite compartir (o no compartir) con otros usuariosÚltimo estado visto y en línea. Y son, como se ha dicho extensamente, dos de los botones más «calientes» cuando se trata de WhatsApp.

Solo toma 30 segundos volverse invisible

Bueno, eso es suficiente por ahora. 30 segundos para desactivar ambas funciones Por fin poder charlar libremente y, sobre todo, sin una buena dosis de estrés.

Pero, ¿cómo te vuelves completamente invisible en WhatsApp? Proceso muy simple. Todo lo que tenemos que hacer es abrir un archivo. ajustes de la aplicación Luego haga clic en el elemento «Privacidad» Luego en la primera opciónVisto por última vez y en línea. En este punto deberíamos estar ante dos pantallas. Ahora tenemos que elegir «nadie» Aumenta el volumen ¿Quién puede ver mi último visto? A continuación, a cantar «¿Quién puede verme cuando estoy en línea?»simplemente haga clic en «Igual que Acceso reciente». Y listo, ¡los juegos están listos! De esta manera, nadie sabrá cuando estás usando WhatsApp. Y si por favor

Sin embargo, tenga cuidado: si también tiene la costumbre de verificar los accesos y el estado en línea de otras personas, recuerde que al deshabilitar su acceso reciente y su estado en línea, tampoco podrá ver el estado de los demás.