6 meses al medico

BUM – a través pandemia, entre 2021 y 2022, regresó a su país de origen y cerró la clínica sin avisar a Ulss. Ahora, un año después, Adesoji Adewale, un médico general de 65 años de Nigeria, colgante durante seis meses por el Consejo de Disciplina de la Sociedad Médica de Padua. Así, todos sus pacientes se quedaron repentinamente sin un médico de confianza.

Estamos en Sant’Urbano y Barbona, dos de los municipios más pequeños de la provincia de Padua, el primero 2050 habitantes, el segundo solo 611. Y ya cuando se jubiló el médico general anterior, fue muy difícil encontrar un reemplazo, porque están en una zona escasamente poblada, y no hay médicos «locales» y los que viven en Padua no quieren conseguir una clínica tan lejos de la ciudad en términos de costo y comodidad. Así, la noticia de detener al médico nigeriano explotó como si fuera uno bomba en Al-Qaryatayn.

Una semana de rodaje, durante la cual todo Ollie y la comuna intentaron encontrar un sustituto. Al final, los distritos de salud competentes y los alcaldes han encontrado una solución para cubrir todo el período de suspensión de Adesoji: desde el lunes volverá a trabajar en las clínicas de Barbona y Sant’Urbano Antonietta Roveran, residente desde hace varios años en el segundo municipio. , médico general jubilado.

Pero, ¿por qué fue suspendido el médico nigeriano? El pleito empezó hace más de un año: entre 2021 y 2022, cuando el profesional decidió volver a Nigeria tras una larga ausencia a causa de la pandemia. cercaclínica Y ve. Además, mientras estuvo en África, tuvo algunos problemas de salud, por lo que el viaje tomó más tiempo de lo esperado. Pero el médico no comunicación A Ulss que estará de vacaciones y que por lo tanto es necesario encontrar un reemplazo temporal. De hecho, el médico, que luego fue oído por el Consejo de Disciplina, confirmó que había enviado un informe, pero que Oles nunca lo habría recibido. El caso es que la cirugía quedó cerrado, dejando a los pacientes expuestos, en un período especialmente crítico. Después de un año de llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones, el colegio médico finalmente decidió sancionar al médico con una moratoria de seis meses, notificada en enero y activa desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, nadie me iba a avisar. alcaldes de los dos países donde trabaja el médico. Tanto es así que el 3 de marzo apareció una publicación en la página de Facebook del Municipio de Sant’Urbano que mostraba claramente la molestia causada por este asunto. “Hace solo unos días, el Distrito de Salud y el Municipio de South Padua se enteraron por el sitio web de la Asociación Médica de que el Dr. Adesoji fue suspendido del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023. Hasta ahora, todos los médicos han sido contactados para un reemplazo completo, los cuales la administración municipal distrital no ha ofrecido disponibilidad, al punto que el Dr. Origbe Ezekiel Ighoakpor se ha puesto a disposición en Villa Estense para emergencias y recetas, que aún queda muy lejos de las dos ciudades, incómodo Para los mayores y los que no tienen coche.

Ayer entonces el anuncio del alcalde francesco bota: «Nos complace anunciar que la crisis por la ausencia del médico general parece haberse resuelto después de una semana. Fue una semana intensa, en la que intentamos, ante todo, dar un servicio médico imprescindible a los ciudadanos usuarios, en colaboración con las oficinas de salud de los distritos, incluso antes de abandonarnos en las riñas estériles de unas vacaciones decididas a avisar a los autoridades locales que no estaban presentes. Nos complace haber minimizado las molestias de los usuarios y que se hayan superado las dificultades basadas en un cortocircuito institucional, aunque en la conocida dificultad de encontrar médicos de cabecera listos para realizar el servicio en este período”.

Por otro lado, el presidente Al respecto, Domenico Crisara, confirma que la acción contra el médico nigeriano, quien a fines de la década de 1990 también estuvo involucrado en un caso legal relacionado con abortos clandestinos, fue bien evaluada. Comente la decisión de todo el comité. También se debe tener en cuenta que el médico no se opuso. Cada quien saca sus propias conclusiones. La solicitud evalúa el comportamiento. Moral para proteger a los ciudadanos. El fallo salió en enero y ha habido tiempo de sobra para hacérselo saber. No pudimos hacer esto por razones de privacidad. El doctor en cuestión tuvo que hacer eso. Desde el principio, también sugerí que yo mismo viniera a hacer una parada de emergencia mientras buscaba el reemplazo. En cualquier caso, en una semana se encontró una solución.

