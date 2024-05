No te valoras porque caes en la trampa de la comparación. Cómo aprender a aceptarte y amarte a ti mismo

Doctorado en Biología y Psicología. Experto en genética del comportamiento y neurobiología. Escritor y fundador de Psicoadvisor

«Cada uno de nosotros lleva con nosotros nuestra herencia genética».Experimental«, Emocional y personalmente… Hay quienes viven allí de manera armoniosa y quienes se arriesgan a luchar contra ello cada día. El espejo refleja tu imagen o al menos eso es lo que crees ver todos los días cuando te observas, pero el La verdad es completamente diferente.

Lo que ves en el espejo no eres tú

El espejo refleja una imagen honesta de ti, pero lo miras con tus ojos, los cuales están corrompidos por la emoción que te acompaña al observarte a ti mismo. ¿Resultados? Cuanto mayor sea la brecha entre tu imagen fiel y tu imagen ideal, más te mentirán tus ojos. Lo que notas en el espejo no eres tú, sino tus defectos magnificados por tu emoción.

Lo que ves en el espejo eres tú, pero tus ojos actúan como un filtro y tu emoción amplifica los aspectos negativos (y a veces positivos) de tu cuerpo. “Hoy soy más bella”. ¿Cuántas veces lo has pensado? No te preocupes, no te hiciste un tratamiento de belleza sin tu conocimiento, es solo tu emoción impulsada por los vientos de la autoestima.

Todo comienza con pensamientos distorsionados.

Cuando nos miramos al espejo, los pensamientos distorsionados nos llevan en una dirección u otra. Es decir, podemos sentirnos bellas o tremendamente feas… Sí, dije “sentir” porque es sólo un sentimiento que no tiene nada que ver con la imagen real que se refleja en el espejo. Los pensamientos distorsionados son asesinos en serie de la autoestima o son el mejor alimento para el narcisismo.

Soy feo… No, empieza diciendo: «Me siento feo».

Pensamientos distorsionados, los hay de diferentes tipos, y el asesino de autoestima más común es el causado por las comparaciones

La trampa de las comparaciones presenta modelos imposibles. ¡Imposibles, ciertamente no porque seamos inadecuados y no podamos llegar allí porque nuestro ADN es diferente de los modelos que nos presentamos! Imposible porque estas comparaciones muchas veces no son reales sino fruto del marketing, de imágenes y sobre todo de ideas distorsionadas. Sólo para bajar su autoestima, se alimentan con pensamientos distorsionados a los modelos que los rodean, ¡incluso al cajero del supermercado para hacernos más daño…!

Deberías intentar transformar tu círculo vicioso en un modelo de comportamiento basado en la autoaceptación, un círculo virtuoso: Me acepto -> Conozco mi valor -> Me amo -> Me comprometo a asegurar lo mejor para mí.

La trampa de la comparación se puede superar

Los modelos de mujer sugeridos por los medios de comunicación son deliberadamente irreales por razones económicas obvias: si un prototipo es difícil de encontrar y logra sostener las industrias cosmética y dietética, esto se traduce en ganancias para las industrias. Los modelos se crean para despertar inseguridades, las inseguridades y los miedos son los resortes que llevan a la compra y a esto se le llama marketing. No tiene nada que ver con la realidad diaria que vivimos. Si tienes baja autoestima, como te decía, hasta el cajero del supermercado puede parecer mejor que tú… ¡pero esta trampa se puede superar!

Tienes que explicarte a ti mismo (o mejor dicho, a tu subconsciente) que todo es relativo. ¡Intenta utilizar una perspectiva personal que no vaya en tu contra! La perspectiva personal consiste en la evaluación que una persona hace de sí misma y de sus experiencias observándose a sí misma en relación con ellas y las consecuencias inmediatas de sus acciones.

En el momento de la observación, evite el estándar de comparación y trate de abrazar la objetividad, y trate de comprender que su observación se caracteriza por una actitud demasiado autocrítica y autocrítica. Cada invalidación y situación incómoda se individualiza y se remonta a algo que no funciona a nivel personal.

soy feo

No soy nadie y nunca lograré nada.

Si soy así*, ¿qué pensarán los demás de mí?

Para cambiar la imagen reflejada en el espejo no necesitas hacer dieta, sólo necesitas cambiar la connotación emocional predominante. La ansiedad también puede dictar el flujo negativo de imagen que tienes de ti mismo, como resultado de una percepción excesiva del riesgo relacional…. En palabras simples, te preocupas tanto por lo que los demás puedan pensar de ti, que olvidas que tu opinión es la más importante y para cambiar tu imagen ¡debes partir de esto!

¡Estoy muy bien! Buena autoestima, narcisismo sano o…narcisismo patológico

Las connotaciones emocionales predominantes cambian en estos dos casos. Acabamos de comentar la connotación dictada por la baja autoestima y ahora nos centraremos brevemente en la connotación dictada por el narcisismo patológico. Por supuesto, si nos miramos al espejo y nos vemos bonitos, esto no significa que seamos narcisistas… Quizás nuestra autoestima esté bien y la vida vaya muy bien pero no siempre es así.

En la connotación emocional narcisista, la ira a menudo interviene como represalia hacia una relación que, de hecho, se percibe y experimenta de manera narcisista. En este caso cuando nos miramos al espejo nos gustamos pero las frases que estamos acostumbrados a escuchar en nuestra mente son del tipo:

¡Otros no entienden nada!

¡Al final siempre tengo que defenderme!

¡Si hubieras hecho esta tarea, el resultado habría sido mucho mejor!

¡No puedes confiar en los demás!

Cuando la perspectiva personal es narcisista, tendemos a descartar cualquier invalidación, ya sea interna o externa (por ejemplo, la crítica de un colega). En este caso, el peligro está en estructurarse como un sistema psicológico autorreferencial… y esto no es bueno porque si alguien lamentablemente no está de acuerdo con lo que pensamos (no sólo de nosotros, sino de cualquier cosa), Nos genera ira o nos hace creer que el otro no entiende nada. En este contexto, la gente no puede aceptar comparaciones saludables. Cuando la perspectiva personal es narcisista, surgen relaciones interpersonales de carácter externamente devaluador.

Si en el párrafo “Soy feo” se desencadenan relaciones de autodevaluación, entonces en este caso la devaluación acompaña al interlocutor debido a una perspectiva excesivamente personal o evasiva.

Soy lo que los demás me traen: el niño en el espejo

Si te miraras al espejo y pudieras volver a tu infancia, ¿qué verías? El problema es que nuestro significado emocional (ya sea punitivo o narcisista) está arraigado en nosotros desde la infancia. En esta etapa, nuestra autoestima y nuestro concepto estaban organizados sobre la base de dimensiones físicas pero sobre todo relacionales y la relación crucial era la relación con nuestros padres (la madre ante todo). Para hacerte entender:

Soy lo que otros me devuelven = la calidad de la atención y la educación que recibí en la niñez

Así, un niño que recibe la debida atención crecerá desarrollando una sana autoestima, por el contrario, un niño que no recibe la debida atención pensará que no es digno y tendrá un autoconcepto que devalúa su vale o desarrollará la autoestima. La llamada herida narcisista.

Echa a los que te hacen daño

Las personas con las que pasas tiempo pueden ayudarte a desarrollar una autoestima saludable, desanimarte o incluso aplastarte. A veces, amarte a ti mismo puede significar alejarte de aquellos que intentan aplastarte. Si no puedes alejarte, aprende a desapegarte emocionalmente.

Un libro que confirma tu valor

Necesitamos establecer límites. No se deben tolerar las críticas ni el desprecio sutil. El desprecio persistente es un abuso psicológico que puede dañar a quienes ya tienen vulnerabilidades subyacentes. No podemos normalizar el desprecio. Permitir que los demás nos menosprecien significa caer en un abismo donde perdemos nuestro valor. Date la oportunidad de descubrir la grandeza que llevas dentro de ti y aprende a expresar plenamente quién eres, sin miedos ni inseguridades. Sabes, escribí un libro que ya ha ayudado a decenas de miles de personas a afirmarse. se llama ««Uno se enferma de amor y uno se cura con amor».No os dejéis engañar por el título, no es un libro para parejas y corazones rotos sino un texto para quienes quieren entenderse, comprender las dinámicas emocionales y finalmente aprender a amarse. Ya está clasificado entre los más vendidos de 2023. Puedes encontrarlo en librerías o en Amazon. a esta pagina web.

Autor: Anna De Simone, psicóloga y experta en psicobiología

Autor de los libros más vendidos “Reescribe las páginas de tu vida” y “Estamos enfermos de amor, curamos de amor”, Rizzoli-Mondadori.

Si te gustó este artículo, puedes seguirme en Instagram: @annadesimonepsi

Siga las páginas oficiales de Psicoadvisor en Facebook: en fb.com/Psicoadvisor Y en Instagram @guía psicológica